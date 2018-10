Explozia din capitală: Pavel Filip a cerut ca cei rămași fără casă să fie cazați la fostul spital CFM

Prim-ministrul Pavel Filip a efectuat, astăzi, o vizită la locul accidentului produs în seara zilei de 6 octombrie, într-un bloc locativ de pe strada Bulevardul Moscovei 11/5 din mun. Chișinău.

„Sînt împreună cu responsabilii la locul tragicului incident. Trebuie să vedem foarte atent cum intervenim în continuare astfel încît să nu punem în pericol viața salvatorilor, să vedem dacă mai sînt persoane sub dărîmături și cît mai rapid să restabilim clădirea”, a declarat Filip.

Totodată, el a comunicat detalii de la ședința de urgență de astăzi dimineață.

„Am convocat în această dimineață ședința Comisiei Situații Excepționale în cazul exploziei din sectorul Rîșcani al capitalei. Am audiat ultimele informații. Prioritatea numărul 1 sînt oamenii: cei răniți, dar și cei rămași fără locuințe. Salvatorii lucrează în condiții foarte complicate ca să vadă dacă mai există persoane sub dărîmături. Este necesară o expertiză profesionistă ca să vedem cînd și în ce condiții locatarii vor putea reveni la apartamentele lor. Trebuie restabilite rețelele inginerești și întărită sau reconstruită clădirea. Între timp, am solicitat ca cei rămași fără casă să fie cazați în secțiile de reabilitare, de ce nu, ale fostului spital CFM, unde am văzut că există condiții bune”, a precizat el.

Prin urmare, Filip a comunicat despre ajutoarele financiare ce vor fi acordate familiilor.

Din numele Guvernului, exprim condoleanțe apropiaților celor decedați. Pe măsură ce estimăm pierderile, vom veni rapid cu ajutoare financiare pentru cei afectați. Mulțumesc încă o dată celor care și la această oră își pun viața în pericol în exercitarea datoriei. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care s-au oferit să ajute, care au arătat că sînt OAMENI”, a declarat Filip.

Amintim că, într-un bloc locativ de pe strada Bulevardul Moscovei 11/5 din mun. Chișinău, a avut loc o deflagrație. În procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat trei cadavre inclusiv și trupul neînsuflețit a unui minor. Totodată, 6 persoane au fost internate la spital cu diverse traumatisme, inclusiv un angajat al IGSU.