Ecologii bat alarma! Lacul Ghidighici, în pragul unei catastrofe (VIDEO, FOTO)

Ecologii bat alarma, încercînd să atragă atenția autorităților asupra situației deplorabile, în care se află lacul de acumulare Ghidighici, în care sînt vărsate zilnic deșeurile menajere ale întreprinderilor din zonă.

Potrivit lui Oleg Sclifos, președintele Fundația pentru Dezvoltare Ecologică ”Ecodava”, la organizație a parvenit avertizarea precum că în ultimele zile, lacul de acumulare Ghidighici este extrem de poluat.

”Ne-am deplasat la fața locului și am constatat că apa din lac are o culoare verde şi un miros specific. Am încercat să aflăm, care sînt cauzele poluării și în urma mai multor expediții ecologice de-a lungul rîului Bîc am constatat că una din principalele cauze a poluării o reprezintă deversările de deșeuri de la Stația de Pompare Strășeni”, a declarat Oleg Sclifos pentru Noi.md.

Potrivit specialistului în domeniul ecologiei, traseul reţelei de canalizare, prin care sînt pompate apele reziduale din Strășeni spre Chișinău este inutil și nefuncțional de foarte mulți ani, iar actualmente Stația își pompează deșeurile pe un șes.

”Chiar dacă oficialii de la Strășeni ne-au spus că aceste ape nu nimeresc în rîu, noi sîntem de altă părere. Credem că, mai ales, în timpul ploilor aceste ape murdare ajung în rîu. O altă sursă de poluare a rîului, sînt anumite întreprinderi din satul Cojușna. Din surse neoficiale cunoaștem că aceste întreprinderi au bazine de acumulare a apelor reziduale și a deșeurilor, însă pe timp de noapte sau atunci cînd plouă aceste deșeuri ajung prin rîul Bîc direct în lacul de acumulare Ghidighici”, a conchis Sclifos.

Potrivit ecologului, atît situația de la Strășeni, cît și cea de la Cojușna este bine cunoscută de autorități, însă rămîne neschimbată pînă în prezent.

Botnari Iurie, specialist ihtiolog de la bazinul acvatic Ghidighici, susține că în bazinul acvatic Ghidighici a început procesul de înflorire a apei, una dintre cauzele situației creaţie o constituie atît temperaturile mari de afară, cît și deversările în lac a deșeurilor menajere de la Stațiile de Pompare din Cojușna și Strășeni.

Potrivit lui Botnari, deșeurile care ajung în lacul Ghidighici au o influență distrugătoare asupra ecosistemului iazului, inclusiv asupra peștelui. De menționat că scurgerile de deșeuri în lac au loc în mod frecvent deja de mai bine de cinci ani.

”Am încercat de nenumărate ori să luptăm cu această practică distrugătoare. Mergem permanent cu adresări și scrisori, recent reprezentanți de la Laboratorul Inspectoratului Ecologic au prelevat probe din lac, iar rezultate au demonstrat că într-adevăr sînt scurgeri de la Stațiile de epurare din zonă”, a conchis Iurie Botnari.

La rîndul său, Constantin Costov, directorul Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Strășeni a declarat pentru portalul nostru de știri că în prezent întreprinderea de comun acord cu Primăria Strășeni a elaborat un proiect al Stației de epurare, care urmează să fie construită în zonă, cel tîrziu anul viitor.

Reamintim că, anterior, Compania ”DAAC Hermes” a donat întreprinderii o pompă, care în prezent este folosită pentru pomparea apelor reziduale.