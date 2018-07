Agenția „Apele Moldovei”, despre catastrofa ecologică de la Ghidighici

Deversarea apelor menajere în lacuri este o problemă care persistă în toată republica, a comunicat șeful adjunct al Agenției „Apele Moldovei”, Radu Cazacu, pentru Noi.md.

Funcționarul a precizat că instituția este la curent cu situația deplorabilă în care se află lacul Ghidighici, în care sînt vărsate zilnic deșeurile menajere ale întreprinderilor din zonă. Potrivit lui, anumite măsuri vor fi întreprinse, însă ele nu sînt suficiente atît timp cît stația de epurare nu este funcțională.

„A fost făcută o analiză a apei și, într-adevăr, situația nu e chiar bună, vor fi luate măsuri, întrucît acum se dezvoltă algele în lacul de acumulare. Aceasta se repetă an de an, în perioada caniculară. La început de august vom începe să prelucrăm apa din lac pentru a diminua acest efecte. A fost întreprinsă întoarcerea rîului Bîc în albia lui naturală. Deja apa, pînă ajunge în lacul Ghidighici, are un filtru natural – stuful, unde tot se purifică. Aici principala cauză rezidă în faptul că stațiile de epurare nu funcționează conform normativelor și clar că este o încălcare”, a explicat Radu Cazacu.

Situația este îngrijorătoare și la nivel de țară, întrucît stațiile de epurare fie lipsesc, fie sînt învechite. Pentru a construi stații noi de epurare, e nevoie de finanțare, însă autoritățile nu dispun de resurse, afirmă Cazacu.

„În toată republica persistă această problemă, de deversare a apelor menajere, deoarece stațiile nu sînt dotate cu sisteme de epurare. Nu numai în rîul Bîc, dar și în alte rîuri. Trebuie să fie o prioritate a statului de a construi aceste stații. Am făcut recent o analiză în toate raioanele, ca ulterior să identificăm finanțare pentru construcția acestor stații”, a adăugat șeful adjunct al Agenției „Apele Moldovei”.

Menționăm că Fundația pentru Dezvoltare Ecologică „Ecodava” a semnalat faptul că lacul de acumulare Ghidighici a devenit extrem de poluat în ultimele zile. Ecologiștii afirmă că traseul reţelei de canalizare prin care sînt pompate apele reziduale din Strășeni spre Chișinău este inutil și nefuncțional de foarte mulți ani, iar actualmente stația își pompează deșeurile pe un șes, care ulterior ajung în lac.