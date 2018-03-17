De ce nu sîntem români

1. Strămoșii noștri au fost un popor care, în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripolie), a viețuit în același areal: spațiul carpato-dunăreano-nistrean. În cadrul acestui areal, teritoriul populat se micșora atunci cînd, în vremuri de restriște, strămoșii noștri se retrăgeau în păduri sau munți și revenea la limitele sale cînd pericolul trecea. Continuitatea de habitat a strămoșilor noștri pe teritoriul lor istoric este dovedită de cercetări istorice, antropologice, genetice și lingvistice.
2. Acest popor a stat la originea multor civilizații antice – de la cele orientale pînă la majoritatea celor europene, inclusiv greacă și romană. 3. Dacă ne referim la strămoşii moldovenilor care au trăit la începutul erei noi, aceștia au fost geto-dacii - locuitorii unui stat antic mare Dacia, care ocupa teritoriul de la Bug (Ucraina) pînă la frontierele Germaniei moderne. Dunărea era frontiera de sud a Daciei. Geto-dacii erau purtătorii culturii și limbii getice (tracice), care aparţine grupului limbilor protolatine (anterioare limbii latine). 4. În anul 106 Imperiul Roman a ocupat circa 20 % din teritoriul vechii Dacii, formînd provincia Dacia, pe care au fost nevoiți să o părăsească sub loviturile dacilor liberi în anul 271. Ca urmare a acestor evoluții în istoriografia românească și cea moldovenească au apărut teorii cu privire la romanizarea dacilor și ca urmare a originii romane a valahilor și moldovenilor. Menționăm faptul că adept al acestei teorii a fost și cronicarul moldovan Miron Costin, educat în Polonia catolică (latinizată), care a invocat în susținerea versiunii sale privind originea romană a moldovenilor, argumente care mai tîrziu au fost infirmate de cercetările arheologice. Prin romanizare se înțelege latinizarea, adică trecerea populației la limba latină (romană). Dar o asemenea tranziție nu a avut loc, deoarece locuitorii Daciei romane (încă pînă la includerea teritoriului ei în cadrul Imperiului Roman) vorbeau o limbă asemănătoare cu cea latină, avînd o cultură bogată și originală. Anume prin aceasta se explică faptul că limba moldovenească este apropiată de limbile așa-numitei grupe romanice. 5. Pe parcursul istoriei lor (cel puțin din secolul al XII-lea) moldovenii niciodată nu s-au autodenumit români, iar limba lor – română. Ei își numeau limba moldovenească, iar pe sine – moldoveni! Despre aceasta mărturisesc numeroase documente – letopisețele moldovenești (inclusiv opera lui Miron Costin), actele cancelariei domnești, documentele din arhivele altor state. 6. Românismul, în lipsa cunoștințelor despre adevărata lor origine, a apărut și s-a dezvoltat în mediul valahilor transilvăneni, teritoriul cărora intra în componența regatului Ungar. Această teorie, după cum a fost arătat mai sus este greșită, însă românismul i-a ajutat pe valahii transilvăneni să se autoconștientizeze ca națiune „nobilă” cu vechi rădăcini și în așa mod să se păstreze și să se salveze de asimilarea de către națiunile privilegiate ale regatului Ungar. Astfel, la o anumită etapă a dezvoltării valahilor transilvăneni, românismul a jucat un rol pozitiv.
7. Românismul a avut rolul său, la drept vorbind discutabil, în perioada unirii Principatelor la mijlocul secolului al XIX-lea. O parte a intelectualității moldovenești – scriitorii, politicienii, militarii cei mai activi, tineri, romantici, dar puțin experimentați au adoptat românismul ca stindard pentru unirea și salvarea, după cum credeau ei, a națiunii. Ca urmare a șmecheriei Bucureștiului și lipsei de experiență a „tinerilor” și romanticilor moldoveni au fost încălcate înțelegerile internaționale despre denumirea noului stat – „Principatele Unite a Moldovei și Valahiei”. Treptat limba și cultura moldovenească au fost „privatizate” de valahii mai numeroși sub o denumire comună – românești. 8. Astfel, românismul nu poate fi acceptat astăzi de moldoveni (și posibil de românii contemporani) din următoarele cauze: • Noi nu sîntem urmașii Romei și avem puțin în comun cu populația Imperiului Roman, eterogenă din punct de vedere etnic și cultural. Strămoșii noștri, purtători ai unei bogate și pozitive culturi nu se puteau bucura de masacrele în masă a gladiatorilor stînd în tribunele „arenelor”, la fel cum nu puteau să împărtășească principiile fundamentale ale Romei – „dezbină și stăpînește”, „pîine și distracții”. Poporul și cultura noastră au nu 1900 de ani, cum încearcă să demonstreze majoritatea istoricilor români, ci mult mai mult. • Sîntem un etnos – urmaș al vechilor popoare (omogen din punct de vedere antropologic, genetic și cultural), Carpato-Dunăreano-Nistrean în decurs de 8 mii de ani. Acest lucru este dovedit de cercetările istorice, arheologice, lingvistice și genetice contemporane. • Conștiința originii străvechi s-a manifestat în faptul că fondatorii statului moldovenesc au adoptat în calitate de simboluri statale ale Moldovei nu vulturul roman, ci vechile simboluri ale strămoșilor noștri – capul zeului-taur de foc, culoarea roșie a steagului și oșteanul care învinge dragonul. • Cunoașterea de către popor a istoriei sale adevărate, a denumirii etnosului fundamentată din punct de vedere istoric și cultural permit păstrarea continuității în dezvoltarea sa, fac inteligibile particularitățile sale, oferă posibilitatea de a păstra vechile simboluri și tradiții, memoria strămoșilor și a adevăraților eroi ai națiunii. Istoria adevărată explică originea limbii, culturii și tradițiilor poporului, formează un fundament viguros, sprijinindu-se pe care națiunea se poate dezvolta stabil. Cu cît mai profund sînt cercetate originile națiunii și istoria ei, cu atît mai explicit este prezentul și mai clar viitorul. Doar în această bază poate fi consolidat poporul pentru atingerea unui viitor mai bun al țării, inclusiv dezvoltarea plenară a minorităților naționale. • Strămoșii noștri întotdeauna, pe parcursul întregii istorii a Moldovei și a moldovenilor s-au numit moldoveni iar limba lor – moldovenească. Deaceea noi nu sîntem români! Noi sîntem moldoveni! Așa își spuneau strămoșii noștri, așa ne vom numi noi și urmașii noștri!
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ComentariiAdăugați un comentariuCiteşte toate comentariile (48)
Понятно - римляне от молдован произошли.....История я ля додонки с васями стати.... Бедные дети...им это будут вбивать в головы....
Правильно мы нация молдоване. . И тёр тория их тоже мьрод о всех по кусочку. Румын не любили молдоване в период с 18 по 40 год. В поминают как страшный сон не дай Бог возврата Будем просить Бога стоб жто не повтор лось и будем стоять на защити своей родины на. И без румвн хорошо. Кому плохо пусть едут к ним Думаю коттеджей понастроили за ворованое деньги. Ведь там нашего брата много. Не в обиду бывшим Молдванам если приняли др гражданство у каждого своя цель. Истинный молдованин не продаётся
Sîntem noi moldoveni și nici de cum romăni, nici basarabeni și ne mîndrim cu asta
Iar limba noastă, limba mamei, limba strămoșească
E cea moldovenească, și nu un derivat cu nume romănească
Acesta este adevărul nostru sfănt și basta!
voi sinteti rusi, nu moldoveni
Prostii!
De cind si de unde Tyrageti, Carpi, Bastarni, Roxilani triburi geto-dacice amplasati in spatiul dintre Carpati si Nistru , sau autodenumit Moldoveni!?
Mai informativa din izvoare cu veridicitate rationala, independenta de sursele istorice al dusmanilor nostri
Нет в Европе больше такой страны, где бы откровенная ерунда и убогая ложь себя так хорошо чувствовали. Этот примитивный молдовенизм, созданный в российской и советской империях для обоснования оккупации Бессарабии, отчуждения этой территории и его населения от молдавского княжества, а затем от остального румынского народа, поддерживается и сейчас всякими прохвостами и предателями. Совершенно естественно, что летописцы называли в своих работах наших предков то молдаванами, как жителей княжества Молдова, то румынами, по их этнической принадлежности. В этом нет никакого противоречия. Просто шайка проходимцев выбирает только те выражения, которые им выгодны, вырывая, при этом, их из общего контекста. Так и российские летописцы писали о новгородцах, московцах, владимирцах, а не о русских. Так же обстоят дела и у других европейских народов, которые в средние века были разделены на мелкие княжества. Это настолько просто, что только дураки не могут понять. А слово ромын (румын) существует очень давно, задолго до возникновения средневековых княжеств, скорее всего еще со времён наших далёких предков. Известно, что гетами наших предков называли греки, а даками - римляне. Это вытекает из соответствующих документов. А как называли наши предки себя сами? Это точно не известно, так как у них не было письменности. Один из возможных вариантов говорит о том, что они называли себя романами. Допуск ко многим ранее засекреченным архивам Римской католической церкви всё больше наводит исследователей на мысль, что создателями Рима были наши предки, так называемые даки, часть которых отправилась со своих мест на поиски лучшей жизни. Этим объясняется название, данное городу его основателями - Рома (Рим), от слова роман. Эти же новые исторические данные говорят о том, что языком общения наших предков был латинский, который в последующем нашел своё более интенсивное развитие в окрепшей и расцветшей Римской Империи. А уже в первой половине I-го тысячилетия слово роман преобразовалось в слово ромын под воздействием славянского языка, носители которого были ассимилированы нашими предками в процессе и после великого переселения славянских племён с востока на запад. Так что название нашего румынского народа очень древнее, возможно древнее, чем какого-либо другого европейского народа. А молдаване - это вообще не название народа, а принадлежность к названной Молдовой территории средневекового княжества. Эти лгуны, проповедники примитивного молдовенизма, расчитывают на то, что люди совсем лишены разума и не способны разобраться в их галиматье. Эти псевдоученные, говоря о наших предках, проживавших на территории современной Румынии и РМ, вдруг резко выделяют только часть из них, называя их молдаванами, а остальных - румынами. Надо же, какие чудеса происходят в их мозгах, или что там у них этот орган замещает.
Для Ciocana Свою национальную принадлежность современные цивилизованные люди,не в пример архаичному примитивизму некоего провокатора Ciocana, определяют по названию государства,где проживают и где проживали их родители и деды.
Твои "аргументы", вырванные из контекста исторических событий, не учитывают, что в 21 веке, понятие "нация" прочно увязывается с понятием "гражданство", при этом никто не занимается, считая это проявлением расизма, подсчётами сколько и какой крови течёт в его жилах. Иди в библиотеку, премудрый пескарь ты наш. Те кого ты называешь лгунами войдут в историю как борцы за освобождение от лженаучного, агрессивного панромынизма, за честь и достоинство граждан Молдовы- наследников Великого и Святого Штефана. Прекратил бы ты свою жалкую антимолдавскую низкопробную пропаганду. Нехорощо это кончится для тебя и тебе подобным. С народом, вне зависимости от его численности, воевать нельзя, этому учит история.
Для Vitor: Не нужно путать национальную и этническую принадлежность, умник великодержавный ты наш. В твоей бандитской России русскими гражданами являюся все её жители, а этническими русскими - отнюдь не все. При этом свой едкий русский мир они навязывают всем, в том числе и гражданам других стран, которым не повезло находиться по соседству с агрессором. Поэтому, вместо жалкой антирумынской пропаганды, ты бы лучше занялся нейтрализацией великорусского шовинизма и панславизма, которые не просто стоят поперёк горла другим народам, но и приводят к конкретным человеческим жертвам. А мы, румыны, мирно и ненавязчиво пытаемся отстоять своё право на существование и развитие исключительно на своей исторической территории. Естественно, что при этом требуем уважительного к себе отношения и просим не лезть в нашу этническую, культурную и языковую проблематику. Это при условии, что живущие среди нас меньшинства обладают совестью и порядочностью.
Ciocana 14 мар. 10:54
"сали о новгородцах, московцах, владимирцах, а не о русских"
Новгородцы, москали та володимирци це угро-фины. Настоящие руськие люди це потомки Трипольско-Кукутенскои культуры, наши предки выкопали Руськое (Чёрное) море и вместе с румынами построили Карпаты.
Ciocanu, каким образом тебя забросило среди ,,всяких прохвостов и предателей", среди ,,примитивного молдовенизма", которых ты всей своей ,,высокоинтеллектуальной, образованной румынской" душой ненавидишь и презираешь молдавское население, обзывая его ,,шайкой проходимцев" за то, что посмели иметь свою точку зрения, отличную от твоей, не согласных по твоей команде ,,превратиться" в румын.
Тебе, чтобы превратиться в толерантного европейца, в кого ты жаждешь ,,превратиться", твоей жизни явно не хватит, в азиата - возможно.
DLEA CIOKONUTOGO----BISMARC PISAL----RUMINI ---ETO NE NATIEA --ETO PROFFESIEA.....TAK CTO ZANIMAISEA SVOEI PROFFESIEI...
Для зрящего в дупло: Бисмарк был жестким, не особенно культурным тираном и неплохим военначальником. Но философом и мыслителем не был точно. Наполеону, например, в подмётки не годится. Поэтому его высказывания ты можешь приклеить себе на лоб и смотреть часто в зеркало, чтобы буквы не забыть. Кстати, совсем не факт, что Бисмарк произнёс эти глупые слова. Возможно, это очередная муть вашей вшивой пропаганды.
Румыны создали Рим, построили Колизей и прочие архитектурные шедевры, создали Римскую империю?...........Украинцы выкопали Черное море....МОРЕ!!!!! и создали с румынами Карпаты - ГОРЫ!!!!!!!!!?................ А почему в Румынии ничего не построили подобного?..........Почему в Румынии нету ни одного шедевра архитектуры и культуры?......А море чем копали?.........А Карпаты чем насыпали?.........Это что за бред?......Они в школе не учили как создавалась планета Земля?........Что такое Римская империя, которая простиралась от Малой Азии и до Британии включительно?................. Откуда эти пациенты из палаты №6?...........
чмокана и -мирча зачем вы здесь болтаетесь рвете себе душу
вы нужны дома в румынии смелей переходите дунай и веселей к своим вас там очень не хватает
а к примеру еслиб не остановили молдован фрунзэ и котовского завистники ,то седня столицей молдавии был бы париж
молдоване мудры и терпеливы,
вполне им по силам пересадить обладателей многомиллионных вилл на вилы по проще соседи их еще трезупцямы называють
Мы молдаване! Так называли себя наши предки и так будем называть себя мы и наши потомки!
Правильно-Ромыния от ромов, и Рим-тоже.
Este o logica gresita de a scrie astfel de opusuri. Odata ce academicianul Eminescu a spus clar SUNTEM ROMÂNI ȘI PUNCTUM. Odată ce ânaintașii care au făcut carte prin Europa au confirmat acest lucru.. Dacă mergem pe asta logica atunci și rusii nu sunt rusi, ci slavi, slavoni. Nici bielorusii, nici ucrainenii, fiindca radacina lor e alta !!??? Un crteriu distinct al unei civilizatii este CULTURA și CREDINȚA. In acest domenii noi, moldo-romțnii din estul Prutului, avem FFF multe trăsături comune cu frații de la vest de Prut. A promofa segregarea națională și culturală, ar facilita distrgerea nostra pe etape. Ce s-a întîmplat cu Moldovenii de pînă la Bug ???Cu cei din sudul Basarabiei ?/ Cu cei din asa zisa Nistrenie ??? De ce sunt umiliti liceenii românolingvi de la Tiraspol, Bender. De ce pretinsii moldoveni nici după 25 ani nu pot lega 2 cuvinte in limba poporului majoritar ??? E clar cine promoveaza teme artificiale, are un scop - să pună mîna pe putere si resursele financiare. Furtul miliardului de dolari și nedescoperirea faptasilor este o confirmare cine are nevoie de MOLDOVENISM
Taraboi, ura,vrajba,panica- in tabara celor cu moldovenizmul,nu asta e problema,cine sintem,ei simt pericolul de a invata corect limba,de a respecta acest popor. De ce Gagauzii nu vorbesc in limba lor, in ce limba se vorbeste in Transnistriea, de ce majoritatea ucrainenilor din Moldova nu acuza Rusiea,pentru agresie? Loiala e politica autoritatilor in domeniul lingvistic,propaganda masiva a masmedia rusa, politica de supra putere si supra natie a Rusiei . De ce va temeti de UE, acolo e toleranta lingvistica si culturala,poate nu asta e problema?
Нас обозвали русскими, но я то знаю что мы монголоиды.
Pentru Şarbacianul: Eşti cumva din fostul sat Şarbaca, r-l Râşcani?
В твоей бандитской России русскими гражданами являюся все её жители, а этническими русскими - отнюдь не все. При этом свой едкий русский мир они навязывают всем, в том числе и гражданам других стран, которым не повезло находиться по соседству с агрессором.
Твои слова? Ты жалкий лгун..В россии все являются Россиянами! нет в паспорте национальности..считай себя кем хочешь-хоть китайцем.Ты зачем врешь? Ни в свидетельстве о рождении ни в паспорте нет национальности!!!! Там вообще национализма нет..И есть статья за разжигание межнационаьной розни и поверь-там тебя давно бы вычислили и посадили за твою писанину....Ты позвояешь себя оскорблять целые народы а другие возвышать....Кому навязывают русский мир? тебе что ли? нам такие фашисты как ты не нужны...и в европе тебя за твою писанину бы посадили..поверь..в германии ты давно бы нары топтал...и почему писанину твоих румынских "ученых" надо принимать за истину а тут видите ли вранье?! Россия потому и огромная что нет национализма...А там где он есть-вы только теряете свои земли и людей-от вас отворачиваются!!! Такие как ты развязали войну в ПМР..Твое место в тюрьме вместе с мирчей гимпу киртоакэ и подобными .какая тебе европа? там тебя сразу посадят-ты натуальный нацист
Для русского: Выпей воды, и научись читать. Я о записи в ваших паспортах ничего не писал. Зато я написал о том, что вы навязываете свой язык, обычаи, бескультурье и образ жизни всем оккупированным вами народам и, даже тем, которые формально освободились от ваших удушающих, дружеских объятий. Вы не ощущаете витающего в воздухе русского национализма, потому что сами проповедуете нацистский русский мир. А ты представь себе, что вас оккупировали китайцы и лезут вам в душу со своим китайским языком, китайской культурой и китайскими традициями, настойчиво их нахваливая и объясняя, что они вас от чего-то освободили. Очень хочу, чтобы вы,, прошли через это и почуствовали на своей шкуре, каково нам жить под постоянным принуждением любить русский мир.
фракийский - "который относится к группе протолатинских (предшествующих латинскому) языков.", "жители римской Дакии (еще до включения ее территории в состав Римской империи) говорили на языке близком к латинскому" - вот это полный бред. Недавно смеялись над Гимпу, который сказал, что "латинский язык произошел от более древнего румынского", а ведь это - полное повторение этой его мысли. Вряд ли стоит соревноваться в экстравагантном невежестве. Автор, конечно, не знает ни одного фракийского слова (их в современном языке сохранилось около 400, и они совсем не похожи на латынь). Гето-дакский - индоевропейский язык, как латынь и русский, но это очень дальнее родство, а вообще-то он наиболее близок к албанскому. Геты и даки - это два родственных племени, геты жили на востоке в степях, даки - на западе в горах, первый правитель единого государства, Буребиста, был гетом, последний, Децебал - даком (по наследству их власть тогда ещё не передавалась, каждый раз избирали наиболее достойного). Остальные мысли читать было интересно.
Для читавшего учебники: Вы изложили старую теорию о гето-даках, которая была основана больше на домыслах и предположениях, чем на фактах. Информации о них было немного, своей письменности у них не было. То, о чем я написал, основано на прочитанных мною и услышанных материалах о последних исследованиях на базе недоступных ранее Ватиканских архивов. Информации еще мало и она требует тщательной проверки. Надо учитывать и то, что вскрывающиеся факты противоречат существующим до сих пор теориям и историческим предположениям. Эти факты анулируют или корректируют работы многих ученых-историков, что создаёт определённое сопротивление в предании их огласке. Гимпу, видимо, тоже что-то прочитал или услышал об этом, но, не обладая блистательным умом, исковеркал информацию.
Ciocana, имеете в виду "создателями Рима были наши предки, так называемые даки, часть которых отправилась со своих мест на поиски лучшей жизни."? Когда писал свой комментарий, этого ещё не прочитал. Подобное можно прочитать на сайтах всех стран - очевидно, национальное возрождение вызывает у части населения, извините, манию величия, как побочный эффект. В тюркских странах пишут, что вся цивилизация пошла от тюрок, на славянских - от славян, и т.д., а официальные историки "скрывают истину", и "в учебниках всё неправда". Устал везде в интернете этот бред видеть. Каждый народ внес что-то своё в мировую цивилизацию, и реальных достижений вполне достаточно, чтобы ими гордиться. Вам мало, что фракийцами были Спартак и, частично, Ахиллес и Александр Македонский? Это действительно так, вполне достойные родственники. А Рим даки не основывали. Жаль, нет под рукой этого списка из 400 гето-дакских слов, сохранившихся в современном языке, напишу что помню: Sîrbală (фамилия, означает "Белоголовый"), mire, mireasă, varză, brînză - эти слова совершенно не похожи ни на латынь, ни на славянские, они очень древние, еще доримские. Письменности, Вы правы, у них не было, за это спасибо (обычно в таких случаях уверяют, что именно их народ и древнейшую письменность создал), но греки и римляне многое записать успели. Этим десятилетиями занимаются серьезные ученые, у них много интересных трудов. А "документы из Ватикана" - просто очередной фейк, каких сейчас много. Желаю вам успехов, только, пожалуйста, по серьезным работам историю учите, а не по интернетовским фейкам.
Ciocana, bravo. Все эти псевдоисследователи должны спросить себя,а как называлась Россия до того как назвали ее так. Откуда появилось государство под таким названием, ведь до того было Владимирское княжество, Суздальское,Московское и др.и вдруг Иван 3 объединил несколько мелких этих княжеств и создал государство под названием Россия.Смешно. Вместо того чтоб мешать другим странам жить наведите у себя дома порядок и тогда мы поймем что вы победили, а так раздаете ленты на 9 мая и орете что вы победили. Кого вы победили если тех кто брал Берлин немцы кормят. Мой совет.Вы люди без родины,волею судьбы оказавшись в бывших союзных республиках,сидите и не воняйте, не портите жизнь другим не лезьте в чужие дела и если так хорошо на вашей родине уезжайте к себе домой.
Даже если язык и будет называться молдованский , всеровно русичи не будут чирикать на нем.
,,...каково нам жить под постоянным принуждением любить русский мир."
,,Русский мир" ,,принудил" жить и творить в Москве Евгения Догу, Иона Друце, сотни других деятелей культуры и писателей, принял на лечение в критические моменты Марию Биешу, униониста и руссофоба Михая Волонтира, в то время как у страны ,,не оказалось" средств на оказание медицинской помощи своим деятелям, прославлявшими Молдову своими талантами.
Таков чоканский ,,ненавистный русский мир"
Мы не румыны, не молдаване, не валахи, не трансилваняне, не приднестровцы, не бассарабцы!!! Мы -- потомки даков, такими и должны себя называть: ДАКАМИ, а не отпрысками окупантов всех мастей на пртяжении последних 2000 лет. Только солидарность всех сынов и дочерей нашей единой ДАКИИ позволит сохранить наш единый народ среди других народов Европы и мира. Все эти псевдо теории ромынистов, молдовенистов и других сепаратистов, ведут к раздроблении нашего народа на радость наших недругов в Риме, Анкаре, Будапеште, Варшаве, Киеве и Москве. Кто этой истины не понимает, то им нечего делать ни в политике, ни на страницах истории. Их место на кухне и в ,,диванной дипломатии"...
Для читавшего учебники: Мои предположения основаны и на нелогичных выводах, сделанных в старых исторических трудах. Так, там утверждается, что наши предки даки, после того, как были завоёваны римлянами, в течение примерно 150 лет полностью забыли свой язык и начали говорить на латинском. И это в условиях, когда только четверть Дакии была оккупирована римлянами, а остальные три четверти остались свободными, где даков никто не принуждал говорить на чужом языке. Можем вспомнить, что бессарабские румыны за 150 лет русской оккупации свой язык не забыли, а трансильванские румыны сохранили его в течение нескольких сот лет австро-венгерской оккупации. Так что, вариант внезапной забывчивости не серьёзен. Тогда откуда в румынском языке больше половины слов латинского происхождения? Чудес не бывает, даки сами говорили на одном из диалектов застывшего в своём развитии у них латинского языка. А наличие якобы не латинских слов в языке древних даков легко объясняется тем, что язык римлян за многие сотни лет пополнялся словами завоёванных народов и очень интенсивно развился, тогда как латинский язык даков почти не совершенствовался. Есть и другие наблюдения. Нетрудно заметить, что жизненные уклады, традиции, темперамент и многое другое у итальянцев (основных потомков древних римлян) и у румын очень схожи. Очень похожи и языки - самым близким к румынскому является как раз итальянский язык. Уверен, что если бы румынский язык не был подвержен такому большому влиянию со стороны славянского и немного турецкого языков, чего не было у итальянского, то наши языки были бы почти идентичными. Дело совсем не в мании величия. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, какую лепту внёс румынский народ и его предки в развитие цивилизации. Но свои истоки и историю нужно узнавать смелее и настойчивее, особенно если их незачем стыдиться. Это позволит нам, румынам, стать увереннее в себе и поможет перестать унижаться перед всякой мразью.
Для pentru: Опять старый визг о бескорыстности и доброте великого русского народа. А сколько выдающихся русских писателей, композиторов, исполнителей, актёров и ученых работают и творят за границей? Сколько знаменитых русских людей отдыхают и лечатся на Западе? И никто там не настаивает на подхалимной к себе благодарности, никто не навязывает России свои язык, традиции и жизненный уклад, никто не требует от вас подчиняться своей воле. Как задолбали вы своими примитивными мозгами и животными замашками.
Сiocanu, жил такой древнегреческий философ Цицерон, или современный деятель - Горбачёв, рассуждать о чём угодно, в результате ни о чём.
Интересно, чокану от слова молоток, или от слова чеканутый.
Где ты ,, увидел визг о бескорыстности и доброте великого русского народа"?
Своими комментариями на данную статью ты показываешь: сколько злобы и ненависти у тебя накопилось к русскому и молдавскому народу, всячески охаивая их, потому что они позволяют себе не согласиться с твоими постулатами.
При этом обвиняя их в ,,откровенной ерунде и убогой лжи", называя ,,прохвостами и предателями", обзывая ,,шайкой проходимцев", забывая, что возможно сам относишься к данной категории.
,,Великодержавный умник ты наш", чокану, ты сообщаешь что в ,,твоей бандитской России русский мир навязывает всем дух великорусского шовинизма и панславянизма", ,,а мы, румыны, мирно и ненавязчиво пытаемся отстоять своё право на существование и развитие исключительно на своей исторической территории".
Непонятно, где и кто в данной статье и комментариях кому то навязывает идею ,,русского мира" и навязывает кому то русский язык, за исключением великодержавного румыноида, румынского нацменьшинства в Молдове, который отказывает государственно-образующей нации в существовании.
Отдельные представители румынского народа пытаются молдавской нации ,,навязать свой язык, обычаи, бескультурье и образ жизни, всем окупированным вами народам и даже тем, которые официально освободились от ваших дружеских объятий".
Это и Добруджа, Трансильвания, Запрутская Молдова, которую обманом присоединили к Валахии, а затем объединителей депортировали, республика Молдова.
Если бы россияне проповедовали ,,нацисткий русский мир", то молдаване не творили бы свои произведения в Москве, не брали бы на себя лечение Марию Биешу, ставшего руссофобом и унионистом Михая Волонтира, которыми Молдова пренебрегла, а русофобы и унионисты их просто не заметили.
В мире выдающиеся личности живут и творят там, где для них существуют комфортные условия для их творения, вне зависимости от национальности, если не являются человеконенавистниками.
Ни в Молдове, ни в Румынии, ни одна семья не ассоциирует себя с принадлежностью к национальности даков или гетов, хотя вытравить подобное из сознания народа не возможно, сколько бы времени не истекло, и пример тому цыгане, евреи.....
Что касается схожести молдавского, румынского, итальянского. французского.... языков, то означает ли что схожесть русского, украинского, белорусского, болгарского, польского, словацкого, сербского....языков к чему то обязывает, кроме как равноправного, взаимовыгодного, миролюбивого проживания на планете?
Но наверно ты прав, когда в заключении о себе написал:
,,как задолбали... своими примитивными мозгами и животными замашками".
Так случается, когда пациенты спецмедучреждений иногда находятся за пределами месторасположения, вне зависимости от национальности и места проживания.
Как видно из этой статьи, все становится на свои места. Молдоване живут на землях своих предков, более 2000х лет,это исторические факты!!! А остальная шушара, путается у нас под ногами, и пытаются втереть нам, что мы- румыны! А эту Румынию, собрали в 1859г.из Венгерских, Болгарских,и Итальянских цыган!!! И пора уже это запомнить этой нечисти, раз и навсегда!!!
Для Мош Ион: Ты что-то прочитал, но ничего не понял. Шушера - это как раз такие как ты, представители меньшинства. А румыны живут на земле своих предков, которые занимали обширные территории, включающие современные Румынию и РМ. Столица их государства Сармизечетуса находилась на месте современного румынского города Алба Юлия, т.е. там, где твоя прямая извилина считает, что живут цыгане. На самом деле, цыгане - это вы, , которые выбрали себе Президента, потомка цыганского рода. Так что вы про цыган осторожней высказывайтесь, а то Додон обидится и повернёт политический вектор на 180 градусов. Для цыгана - это раз плюнуть, а для вас - облом.
чокана, ты прям здесь бенифисишь
патриот румынский дуй в румынию и радуй там сородичей своим бредом
а за действия направленные на ликвидацию государства будет в недалеком будущем серьезная уголовная ответственность
перестраивайс я на другие темы пока не поздно
Спасибо Ciocane за хорошее знание истории Нашего Народа и за достойный отпор новоявленным «патриотам Молдовы». И этот отпор можно подкрепить, не хуже, и уроками новейшей истории, свидетялями которой мы являемся.
Новоявленные» патриоты» оказались среди нас после того как между Сталиным и Гитлером был заключён преступный договор по разделу Европы и отторжении Молдовы от Румынии. Молдова была присоеденина к Румынии по решению Законодательного Органа- Sfatul Șării, который состоял из самых достойных Людей, а не из воров как « парламент» сейчас. Эти «патриоты» покинули свои Родные Места, свои, берёзы у калитки, бескрайные леса, поля, озёра. Что их побудило покинуть, предать, свои Родные Места? Думаю что они Сделали Это по двум причинам. С одной стороны они погнались как мухи на мёд на привелегии которые имели русские, перед местным населением, на получение квартир, хорошо оплачиваемым должностям и мест работы. С другой стороны ихний духовный уровень позволял им идти на такую сделку с самим собой. Наверное чувствовали в скбе и прерасположенность к тому чтобы быть свыше, старшим «братом» по отношению к другим Людям. Так почему мы ждём от таких людей чтобы они учили нас как жить? За это время они оторвались от своей Родной Страны, где всё пошло наизнанку. И где не менее 15% населения, которое не с Путиным, борется за будущее России.И подавну они не настроились на любовь к Молдове. Что нам стоили только несколько слов сказрнные одним из них в «парламенте Молдовы» в тот момент когда надо было решать кого избирать президентом Молдовы. Тогда заседания «парламента» передавались напрямую по телевизору. И я никак не забуду как один депутат говорящий на русском языке сказал:
- А зачем нам думать кого избирать президентом? У нас есть Пётр Лучинский!
И так и порешили!
И я думаю что все Милиардные, и поменьше, воровства начались с этого момента. И не прекращаются до сих пор. После Лучинского последовал Воронин. Теперь нас «наградили» Додоном...
Сказанное выше не касается тех Русских которые оказались среди нас, но ведут себя по-Человечески!
у кого-то сильно ягодичные мышцы свело- так бояться президента))))
еще и платон добавился понятно шо сократ следующий
Много шума из ничего!.............Некоторые высказывания, притом многословные и многократные, напоминают излияния пациентов палаты №6..........Зачем эта шумиха?.......Во имя чего?......И для кого?.............Существуют же такие государства как Германия и Австрия с близкими языками и обычаями?..........Там даже не возникает таких вопросов по этому поводу!.........Пусть только кто-то попробует!....Мало не покажется!...Какие права имеют румыны на Молдавию?........Что за наглость!.....Это - агрессивный захват чужой территории!........Или это новый вид Майдана?........
Тут пункт 5. - неправда, или попытка утвердить ложь! Если предоставите мне адрес почты, могу передать как минимум 3 документа (два из правителей соответственно 14 и 15 века и 1 документ о разрешении на торговлю в Брашове с 14 века). На этих документах хорошо читается язык. Он не румынский и не современный молдавский. Да и не некий старинный молдавский - такого в природе нету. Пусть автор статьи покажет те документы, на которые сослался. Если покажет фото оригинальных документов, от меня будет ему очеть хорошая премия!
Moldovenii se mai deferă de români prin aceia, că moldovenii se declară neam al Dacilor, iar românul se declară neam de romani trădînd prin aceasta strămoșii săi. Să te numești în cinstea vrăjmașului-dușmanului de moarte al strămoșilor tăi, trebuie să fii un Mancurt.
"De ce nu sîntem români?", zice autorul - mai modest nu se poate? Scrie "de ce nu SUNT ROMÂN" şi apoi perorează cât îţi doreşte tătărcuţa... E treaba ta cu ignoranţa ta... şi a susţinătorilor tăi de aici şi de pe aiurea...
Текст статьи взвешенный и информативен.
Реакция на него наших доморощенных румын, как "нечистой силы на крестное знамение", или как в народе говорят: "бродят как дрожи в сортире".
Позволю и себе вставить свои "пять копеек".
1. Потомками современных молдаван и румын были гето-дакские племена, в римской историографии их называли фракийскими племенами.
2. Утверждения о том, что потомки этих племён (довольно многочисленных) забыли свой язык или им навязали другой язык - абсурдны.
3. Как раз латинский язык, основанный на языках фракийский племён стал официальным языком Римской империи.
4. Латинский язык повсеместно использовался в странах средневековой Европе в качестве научного и официального языков, но почему-то ни один народ на нём не стал говорить. Даже современный итальянский язык (вроде наследник латинского) от него дальше, чем нынешний молдавский или румынский.
5. И учитывая, что история молдаван насчитывает, по крайней мере, порядка двух тысяч лет, а румын в десять раз меньше (два века), то можно считать, что румынский язык является диалектом молдавского языка.
Ещё добавлю.
В Молдавии и в Румынии господствующей религией является Православие (Правоверие). Оно пришло к нам из Византии, точнее из "Второй" Римской империи. А в Константинополе в качестве официального языка, в основном, использовался греческий язык.
Сейчас только Католическая Церковь использует латынь.
Как строится дом? Да, верно, сначала строят базис-фундамент. Если фундамент строится в условиях частых землетрясений и других стихийных бедствий, то он должен быть особенно достаточно крепок и стоек. Так же создаются и государства. Фундаментом государства является его история. Кто разрушает этот фундамент, тот понятно, разрушает государство. Целью разрушения является захват ресурсов. Это было всегда и будет всегда. Потому история любого государства - это достояние свободного Народа - носителя государства и должно охраняться тем поколением, которое может и должно это делать. Мы знаем врагов этой теории, с которой только что познакомились. Они есть. Теперь о стенах дома: они, чтобы были крепче и удерживали крышу при сильных ветрах и стихийных бедствиях, лучше всего укреплять вертикально-направленными металлическими прутьями. Что является в государстве этими прутьями? Это Рода, знающие историю своих Родов как минимум на 7 поколений. Они связывают фундамент, стену и крышу (молодое поколение). Ветер сносит сначала крыши. Социальные ветры сносит в первую очередь молодежь. Мы должны, мы обязаны перед следующими поколениями восстановить свой базис, - фундамент и не позволять его разрушать проходимцам. А они всегда будут. Всегда! Нужно "Стены" (работоспособное население) не разваливать, иначе крыша упадет. Государство останется без молодого поколения. А дом без крыши - не дом. Он не имеет будущего... Вот так простым примером мы можем говорить о сложных предметах. А гаранту Конституции рекомендую отменить все футбольные матчи на момент "землетрясения", я имею ввиду 24-25 числа марта месяца. Вспомним Одессу, как это делается...
Suntem moldoveni, suntem un vechi popor, urmaşi ai Daciei Mari
Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru;
Intrebare de baraj moldoveanul se numeste moldovean ardeleanul ardelean olteanul oltean . Dar toti impreuna cum ne numim?
Parlamentul lui Cuza a vrut sa schimbe denumirea din Principatul Moldovei si Valahiei in Dacia dar Alecsandri sa opus pentru ca a spus ca sunt mai multe cuvinte latine decat dacice asa sa ajuns la denumirea de Romania
Deci nasul Romaniei si Romanilor este un moldovean Alecsandri
Numele de Romania la pus un moldovean Alecsandri !!!!!!!!!
La Principatul Moldovenilor si Valahilor au vrut sa-i schimbe numele in Dacia dar Alecsandri sa opus spunind ca in limba noastra sunt mai multe cuvinte romane decat dacice
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