Cît costă și care este procedura de obținere a permisului de pescuit

Permisul de pescuit este un act, eliberat de Agenția de Mediu (autoritatea emitentă de acte permisive în domeniul mediului) pentru pescuitul sportiv, amator şi de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale.

Permisul de pescuit este uninominal, netransmisibil, conține datele personale ale titularului, tipul permisului (anual/o zi/pensionar) și este valabil în anul procurării (calendaristic).Permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement se eliberează în baza unei cereri, în momentul prezentării documentului confirmativ de plată și cu înscrierea în registrul de evidență a datelor din buletinul de identitate al solicitantului și/sau din legitimația de pensionar.Actele necesare pentru obținerea permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement:1. Buletin de identitate sau alt act care confirmă identitatea persoanei, prezentate în origibil sau copie;2. Legitimație de pensionar (în cazul pensionarilor);3. Dovada achitării plății pentru permisul de pescuit solicitat (anual, o zi sau pensionar).Plata pentru permisul de pescuit se efectuează la ghișeele băncilor comerciale și oficiile Poșta Moldovei.Plata pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în mărime de:1. Pentru un an - 300 lei,2. Pentru o zi - 30 lei,În cazul pensionarilor:1. Pentru un an - 150 de lei2. Pentru o zi - 15 lei.Dacă mărimea pensiei este mai mică decît mărimea stabilită a coşului minim de consum, plata pentru permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în mărime de 30 lei pentru un an.Coșul minim de consum stabilit pentru anul 2018 a constituit 1 895,7 lei.Permisul este valabil pe perioada pentru care a fost solicitat și achitat – pentru o zi sau pentru un an.În conformitate cu Ordinul nr. 1 din 15 ianuarie 2019 cu privire la repartizarea atribuțiilor de eliberare a permiselor de pescuit sportiv, amator și de agrement, elaborat de Agenția de Mediu, eliberarea permiselor de pescuit sportiv, amator şi de agrement se va efectua la următoarele adrese:1) Agenția de Mediu (mun. Chișinău , str. Albișoara, 38)2) Agenția de Mediu Nord (mun. Bălți , str. Boris Glavan, 5)3) Agenția de Mediu Sud (or. Cahul , str. Griviței, 26).