Astăzi este cea mai scurtă zi şi vom avea cea mai lungă noapte a anului

Astăzi este cea mai scurtă zi şi cea mai lungă noapte a anului. Solstiţiul marchează prima zi de iarnă astronomică.

În consecinţă, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.

În emisfera sudică, fenomenul este exact invers, momentul marcînd începutul verii astronomice. Pînă în 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea.

Specialiştii spun că în această zi emisfera de nord a planetei primește cea mai puțină lumină din an.

Solstițiul de iarnă reprezintă momentul cînd planul determinat de centrul Soarelui şi de axa de rotație a planetei noastre este perpendicular pe planul orbitei Pămîntului, iar unghiul făcut de razele soarelui cu orizontul la amiază este cel mai mic.