Apusul de soare prin obiectivul camerei de fotografiat al unui tînăr de 17 ani (FOTO)

Iarna, primăvara, vara sau toamna, cele 365 de zile din an, apusurile și răsăriturile de soare sînt unice, mereu diferite, cu mai multă sau mai puțină culoare, ruginii sau roșiatice.

„Impresionat de rolul fotografiei în istorie”

Artur Luchian este un tînăr din Moldova, de 17 ani, pasionat de fotografie și, în special, de apusurile de soare.Pasiunea lui Artur a început acum doi ani, cînd a primit în dar primul său aparat de fotografiat, un Nikon D5000, pe care îl folosește și în prezent. Artur învață la liceul Mihai Eminescu din Capitală, iar pasiunea pentru fotografie îl determină să învețe cu mai multă inspirație.Pasiunea pentru fotografie se explică într-un mod simplu, zice Artur. „Nu vreau decît să surprind natura din Moldova, în cele mai frumoase momente”.A înțeles că vrea să fie fotograf atunci cînd a realizat primele fotografii. „Cînd am văzut că pot crea ceva frumos, ceva ce place ochilor mei şi altor persoane. Un alt factor a fost faptul că am început să descopăr fotografi şi munca lor şi am rămas profund impresionat de rolul lor în istorie şi în dezvoltarea culturii moderne”.Mai multe apusuri vedeți pe pagina de