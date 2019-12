Momentul în care Dan Balan îi dă de înțeles Tinei Karol că vrea un copil de la ea (VIDEO)

Tina Karol și Dan Balan s-au filmat în cadrul Revelionului televizat de la canalul 1+1 și au pregătit surprize unul pentru celălalt.

Artista din Ucraina i-a dăruit lui moldoveanului cheița de la inima ei.Tina a menționat că a cumpărat mai multe cadouri. Ea a spus că soarta va arăta ce va primi Dan și i-a înmînat o cutiuță. „Dacă o să primești ce nu îți place, asta nu e destin. Iar dacă vei primi ce îți place… poate! Cine știe?”, i-a spus Tina, transmite Noi.md cu referire la Zugo.La rîndul său, Dan a pregătit încă o jucărie moale, asemănătoare cu cea pe care i-a dăruit-o în una dintre emisiile concursului Vocea Ucrainei. De această dată însă, cangurul are și un bebeluș în buzunar. Dan a mărturisit că kengurusha este simbolul relației lor și că le-a plăcut multor fani și telespectatori.„Aici sînt două cadouri. Cadoul numărul unu. Și cadoul numărul doi. În relația noastră există simbolul lui kengurusha. Tuturor le-a plăcut. Toți l-au simțit. În noul an îmi doresc să găsim ce am căutat mult timp”, a spus Balan.