Celine Dion lansează primul ei turneu mondial după o pauză de 10 ani
19 septembrie 2019

Cîntăreaţa canadiană Celine Dion a revenit în provincia ei natală, Quebec, după 16 ani petrecuţi în Las Vegas, pentru a susţine miercuri seară un concert care va da startul primului ei turneu mondial după o pauză de 10 ani, prin care artista pop îşi promovează cel mai recent album de studio, intitulat "Courage".

În vîrstă de 51 de ani, artista canadiană începe astfel o nouă etapă în cariera ei de excepţie, cu un turneu internaţional şi un nou album în limba engleză, care va fi lansat pe 15 noiembrie. Un prim single extras de pe noul material discografic se intitulează "I'm Flying on my Own" şi a fost deja dezvăluit fanilor cîntăreţei, transmite Agerpres.

După nouă show-uri în Quebec şi, apoi, în Montreal, cîntăreaţa Celine Dion, ale cărei albume s-au vîndut în aproape 250 de milioane de copii pe plan mondial, va susţine numeroase concerte în America de Nord pînă în aprilie 2020, îndreptîndu-se apoi şi spre celelalte continente ale lumii.

Pe 8 iunie, artista a decis să înceapă un nou capitol în carieră, părăsind după 16 ani sistemul american de concerte-în-rezidenţă susţinute în oraşul Las Vegas, pe durata căruia a prezentat două tipuri de show-uri în sala de spectacole a celebrului cazinou Caesars Palace - "A New Day", din 2003 pînă în 2007, şi "Celine", din 2011 pînă în 2019.

Aproape 4.500.000 de fani au venit să o vadă pe vedeta pop în cadrul celor 1.141 de reprezentaţii susţinute de ea în Las Vegas, care au generat încasări totale de 875 de milioane de dolari canadieni (600 de milioane de euro), potrivit cifrelor oficiale comunicate de promotorul de concerte AEG Live.

În timpul rezidenţei sale din Las Vegas, artista a susţinut şi cîteva turnee scurte, în principal în Europa şi Asia, însă precedentul ei turneu de anvergură internaţională, "Taking Chances World Tour", datează din perioada 2008-2009.