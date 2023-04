Meniul feminin potrivit pentru fiecare vîrstă

Vitaminele si mineralele de care ai nevoie atunci cand esti in pragul tineretii nu sunt aceleasi cu cele pentru varsta a treia. Uite cum ar trebui sa arate dieta potrivita varstei tale, indiferent de etapele feminitatii.

Nevoile nutritionale ale oricarei persoane se schimba pe parcursul anilor. Sunt alimente pe care ar trebui sa le consumi mai mult sau, dimpotriva, sa le ocolesti in functie de etapa vietii in care te afli, de programul tau zilnic sau de schimbarile fizice prin care trece corpul tau.

Dieta la 20 si 30 de ani

La varsta asta fie esti pusa pe distractie si petreceri cu prietenii, fie ai luat avant in cariera sau tocmai ce ai devenit mamica. E clar ca rezervele tale de energie au de suferit si trebuie sa le realimentezi. In plus, dieta de acum e piatra de temelie pentru sanatatea ta ulterioara.

Meniurile ar trebui sa includa obligatoriu paine integrala, quinoa si orez pentru a avea o inima sanatoasa pe viitor. In plus, ar trebui sa iti sporesti doza de fier si acid folic, daca te gandesti acum la o viitoare sarcina. Le poti lua din seminte de dovleac, scoici, fasole, linte si mazare. Pe lista de alimente ideale ar fi bine sa incluzi: