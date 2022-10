Terciurile – simplu și folositor

Hrişca: este bogată în fier şi calciu, vitaminele grupei B, conţine o mulţime de proteine digestibile (deaceea în China este considerată un substitut echivalent pentru carne). Este utilă pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, ajută la hipertensiunea arterială, bolile ficatului, edeme. Normalizează digestia şi activitatea intestinelor.

Calorii: 329 kcal/100 gr.



Porumb: contribuie la însănătoșirea intestinelor, conține siliciu, care influenţează pozitiv starea dinților. Un alt plus este faptul că din porumb se prepară un terci cu conţinut caloric scăzut, care, totodată elimină grăsimile din organism.



Calorii: 325 kcal/100 gr.



Griş: spre deosebire de stereotipul popular, nu este cel mai folositor terci. În primul rând, acesta conţine o proteină vegetală foarte alergenă, glutenul şi în al doilea rînd, elimină calciul din organism. Pe de altă parte, este recomandat pentru toţi cei care suferă de boli de stomac.



Calorii: 326 kcal/100 gr.



Ovăz: destul de caloric, dă efectul „învăluirii”. Folositoare în cazul afecțiunilor tractului gastro-intestinal (gastrite, ulcer gastric, etc).



Calorii: 345 kcal/100 gr.



Mei: elimină sărurile minerale în exces și grăsimile din organism. Meiul este bogat în vitamina A, care ajută la reţinerea apei în celulele pielii şi contribuie la regenerarea acesteia. În plus, terconţiciul de mei conține calciu şi magneziu, care sînt necesare pentru funcţionarea normală a inimii şi vaselor sangvine. Însă meiul nu poate fi îndelung păstrat (indicatorul prospeţimii - culoarea galbenă intensă). Dacă meiul a devenit palid, înseamnă că a pierdut majoritatea proprietăților sale utile.



Calorii: 334 kcal/100 gr.



Orez: cel mai scăzut conţinut caloric. Conține o mulțime de proteine vegetale şi amidon, se asimilează ușor.



Calorii: 323 kcal/100 gr.