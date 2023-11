Cum trebuie depozitate și consumate legumele și fructele

Cum pastrati alimentele? Cum le gatiti? Cum le consumati? De cele mai multe ori, toate aceste informatii sunt preluate natural de la ceilalti membri ai familiei, transmite stirileprotv.ro.

Dar v-ati pus vreodata intrebarea daca mama, tata sau bunica au informatii corecte de nutritie? Aducem in bucatarie cateva detalii care mentin toate substantele hranitoare in farfurie.

Ati tinut legume si fructe timp de o saptamana in frigider? Mai mult de jumatate dintre nutrienti au disparut! Ati fiert legume fara coaja? Tocmai ati renuntat la o alta portie de nutrienti.

"Trebuie sa avem incredere in organismul nostru ca stie cum sa isi ia substantele nutritive din alimente, singurul nostru scop si rol este sa ii dam o paleta vasta de alimente, asta inseamna o alimentatie diversificata si sa-l lasam pe el sa isi ia nutrientii", spune nutritionistul Mihaela Bilic.

Perfect adevarat. Dar la fel de adevarat este ca agricultura moderna, intensiva, distruge o parte dintre nutrientii prezenti in mod natural in legume, fructe, cereale. In sprijinul acestei afirmatii vine un studiu din 1995, care a aratat ca, in vegetale, se mai regasesc doar 40% din vitaminele si mineralele prezente in anul 1985. De la acel studiu au trecut exact 20 de ani, timp in care am continuat sa distrugem sistematic nutrientii din alimente. Din aceste motive, cateva informatii legate de pastrare si preparare pot face diferenta. Imediat ce achizionati legume si fructe, o regula este esentiala:

"Fructele si legumele nu trebuie spalate inainte de depozitare, pentru ca in felul acesta acea membrana care exista in suprafata este inlaturata si se deschid cai pentru patrunderea germenilor si alterarea mai rapida", spune nutritionistul Serban Damian.

Vegetalele tinute la frigider se consuma in maximum o saptamana. Cand mancati legume si fructe, pe cat posibil, consumati-le coaja. Studiile arata ca in coaja se gasesc de 27 de ori mai multi nutrienti decit in pulpa. Iar daca le gatiti, coaja se elimina abia dupa prepararea termica. Spre exemplu, un cartof fiert in coaja isi mentine nu doar nutrientii, ci ramine la un indice glicemic scazut. Cu alte cuvinte, nu va ingrasa si nici nu va forteaza pancreasul.

Pe timpul iernii, o mancare gatita se potriveste cel mai bine nu cu o salata proaspata, ci cu muraturi. Preparate doar cu apa si sare, acestea mentin perfect toti nutrientii legumelor. In plus:

"Avantajul este ca in acel mediu lipsit de aer se dezvolta o serie de bacterii care sunt pro-biotice, sunt prietenoase cu colonul nostru", a mai spus Damian.

Daca tineti post, nu consumati, imediat dupa masa, cafea sau ceai negru. Prin taninurile pe care le contin, aceste bauturi scad absorbtia fierului non-hemic din vegetale. Orice preparat se poate imbogati nutritiv cu boabe de mustar proaspat pisate. Va furnizati nutrienti prezenti si in varza sau in brocolli, cu rol puternic antioxidant. Carnea si pestele au proteine valoroase, care hranesc. Hranesc insa daca temperatura de gatire nu depaseste 160 de grade Celsius.

"O expunere lunga la temperatura inalta evident distruge mare parte dintre nutrientii. Vorbim si de proteine care coaguleaza, nu mai poate fi folosita de catre organism", spune Serban Damian.

Iar daca preparati carnea intr-o tigaie anti-aderenta, fara ulei, corect este sa fie expusa la foc mic. In felul acesta consumati proteine nemodificate, adica va hraniti si nu doar ingerati calorii. In orice mancare preparata termic adaugati o lingurita de oregano, nu doar pentru gust. Are actiune antiseptica. Practic acesta dezinfecteaza alimentele.