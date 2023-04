Alimente sănătoase pentru buna funcționare a organismului

Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi si alimente sănătoase. Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la păstrarea tonusului bun și la menținerea sănătății fizice și psihice.

Iată o listă cu alimente sănătoase pentru corpul tău, alcătuită de nutritioniștii germani.

Alimente sănătoase pentru inimă

1. Varza contine fier si potasiu, necesare inimii si circulatiei sanguin.

2. Broccoli previne atacurile de cord si ateroscleroza prin continutul de calciu, fier si caroten.

3. Ridichea apara impotriva atacurilor de cord.

4. Portocala are putine calorii, contine vitamina C si scade valoarea colesterolului din sange.

5. Morcovul protejeaza inima datorita acidului folic si bioflavonoidelor din continutul sau.

6. Peștele – acizii grasi Omega 3 apara sistemul vascular de inflamatii si calcifieri.

7. Ceapa imbunatateste activitatea inimii si circulatia sangvina, scazand tensiunea arteriala.

8. Usturoiul previne accidentele vasculare cerebrale datorita continutului ridicat de alicina.

9. Leurda (usturoi salbatic) curata sangele de toxine.

10. Sparanghelul curata cordul si vasele mari de sange.

11. Uleiul de masline energizeaza inima si reduce colesterolul.

12. Cicoarea scade colesterolul si tensiunea arteriala si curata sangele cu ajutorul unor minerale specifice.

13. Somonul este o sursa de acizi grasi Omega 3 care reduc nivelul trigliceridelor din sange.

14. Dovleacul are efecte benefice in cazul hipertensiunii arteriale si in bolile de inima.

15. Cartoful protejeaza impotriva accidentelor cerebro-vasculare si ofera o mare cantitate de vitamina C sistemului vascular.

16. Paprika protejeaza vasele de sange si inima .

17. Roșiile normalizeaza tensiunea arteriala, fiind diuretice eficiente.

18. Măslinele reduc colesterolul rau si scad tensiunea arteriala.

19. Mărul contine peste 300 de substante esentiale pentru protectia sistemului vascular.

20. Fasolea neagră – o singura cana de fasole furnizeaza intre 120 si 320 de miligrame de magneziu, prevenind astfel tulburarile de ritm cardiac.

21. Coacăzele sunt excelente pentru circulatia sangelui, avand o concentratie mare de minerale si vitaminele B, C, D si E.

22. Zmeura intareste sistemul imunitar, actionand ca o aspirina naturala.

23. Murele sunt considerate fructe cardioactive, ajutand la functionarea optima a cordului.

24. Socul imbunatateste circulatia sanguina.

25. Piersicile contin vitamine si oligoelemente ce protejeaza inima.

26. Cireșele improspateaza resursele de potasiu, calciu, magneziu, fier, fosfor si siliciu.

27. Rubarba scade tensiunea arteriala si fortifica inima.

28. Grapefruit-ul previne obstructiile vasculare si tromboza datorita unei enzime speciale.

29. Ciuperca Shiitake reduce colesterolul.

30. Prunele previn tromboza.

31. Curmalele reduc tensiunea arteriala si protejeaza impotriva aterosclerozei fiindca sunt bogate in fier, calciu si potasiu.

32. Afinele – pigmentul lor albastru ajuta vasele sanguine sa devina mai elastice.

33. Ovăzul este benefic in bolile cardiovasculare.

34. Porumbul contine vitaminele D si K.

35. Ardeiul iute previne cresterea nivelului de zahar din sange ce poate duce la formarea de colesterol pe vasele inimii.