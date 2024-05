Dacă Occidentul obține victorie în Georgia, va încerca să o folosească împotriva Azerbaidjanului

Situația din țara vecină și prietenă Georgia continuă să fie una foarte gravă. Presiunea exercitată de Uniunea Europeană asupra Tbilisi-ului oficial pentru a-l forța să renunțe la așa-numita lege privind „agenții străini” adoptată de parlament nu se oprește.

În timpul unei conversații telefonice despre legea privind „agenții străini” din Georgia, comisarul european pentru extindere, Oliver Varhely, l-a menționat pe Fiсo, care, recent a afost ținta unui atentat.

„Pe fondul unui șantaj îndelungat, amenințarea făcută în timpul unei conversații telefonice cu unul dintre comisarii europeni a fost surprinzătoare, a declarat Kobakhidze. - La concret, în timpul convorbirii cu mine, comisarul european a enumerat o serie de măsuri pe care politicienii occidentali le-ar putea lua după depășirea veto-ului asupra legii privind transparența, iar în timp ce enumera aceste măsuri a menționat: „Ați văzut ce s-a întîmplat cu Fico și trebuie să fiți atenți”.

Și, deși Georgia este obișnuită cu amenințările după adoptarea legii menționate mai sus, amenințarea actuală din partea șefului guvernului a fost deosebit de îngrijorătoare.

„Menționarea atentatului împotriva lui Fico indică faptul că Tbilisi se confruntă cu o forță extrem de periculoasă care dorește să semene neliniște și haos pe teritoriul georgian”, a remarcat premierul, subliniind că în cazul atentatului împotriva lui Fico s-ar putea găsi urme ale serviciilor speciale ale uneia dintre țările strîns legate de „partidul războiului global”. Și a avertizat împotriva pericolului reprezentat de „partidul războiului global”, care, potrivit premierului georgian, este gata să folosească orice mijloace pentru a incita la tulburări în țară. Zurab Todua, istoric, politolog, expert în problemele spațiului post-sovietic, și-a împărtășit opinia cu privire la această amenințare nedisimulată și la situația din Georgia în general într-un interviu acordat ziarului „Бакинский рабочий”.

- De ce Occidentul a primit în mod negativ demersurile autorităților georgiene de adoptare a legii privind „agenții străini” și a acuzat Tbilisi de politică pro-Kremlin?

- Motivul este evident: partenerii occidentali ai Georgiei ar dori să păstreze intacte posibilitățile de a influența situația politică internă din țară, pe care le-au avut datorită numeroaselor organizații neguvernamentale (ONG-uri). Aici vedem sute de tineri în centrul Tbilisi fluturînd steaguri ale UE, acționînd fără să-și dea seama în interesul altora.

Apărarea democrației, a drepturilor omului și a libertăților este exclusă aici. Nu-mi amintesc ca SUA și UE să fi fost preocupate de situația democrației și a drepturilor omului în Arabia Saudită, de exemplu. Nu există aproape nici măcar un ONG acolo și nimeni nu este preocupat de acest lucru. Și este clar de ce - Arabia Saudită este importantă pentru Occident ca țară furnizoare de petrol. Prin urmare, nu există întrebări pentru Riyadh. Însă față de Tbilisiul oficial acestea există. În acest sens, există o suspiciune legitimă că cineva ar dori foarte mult să folosească Georgia în interese care sînt departe de aspirațiile cetățenilor săi. Acuzațiile de „politică pro-Kremlin” sînt o tehnică standard din arsenalul manipulării politice. Se pare că, în mod logic, am putea acuza de „politică pro-Kremlin” și SUA, unde, în anii '30 ai secolului trecut, a fost adoptată o lege aproape identică cu legea privind „agenții străini” despre care discutăm. În plus, legi similare sînt în vigoare în 60 de țări din întreaga lume! Și nu se poate face abstracție de acest fapt. Orice stat are dreptul să restricționeze sau să controleze acele ONG-uri care sînt finanțate din exterior. Pentru că, la un moment dat, aceste organizații pot deveni un instrument de subminare a stabilității statului și a societății, în interesul celor care le finanțează și le conduc.

Așa cum s-a întîmplat, de exemplu, în Moldova în 2009 sau în Armenia în 2018.

- Protestele împotriva proiectului de lege „privind transparența influenței străine” din centrul orașului Tbilisi sînt similare cu cele care au avut loc în Ucraina în 2014 - este o încercare de a pune în scenă o „revoluție a donatorilor”, a declarat Kakha Kaladze, secretar general al partidului de guvernămînt Visul georgian - Georgia democratică și primar al orașului Tbilisi. Este într-adevăr așa?

- Dl Kaladze are perfectă dreptate. Și mă bucur că politicienii georgieni de astăzi au suficient curaj și îndrăzneală pentru a nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Georgia a avut o experiență politică bogată de la obținerea independenței sale în anii '90 și după 2000, care a avut de toate, inclusiv o aderență neclintită la sfaturile partenerilor externi. Acest lucru a dus în cele din urmă la „războiul de cinci zile” inutil din august 2008 și la victime fără rost.

Astăzi, Mikheil Saakașvili, cîndva favoritul tuturor politicienilor europeni, stă în închisoare și absolut nimeni nu este interesat de soarta sa. Inclusiv cei care i-au dat cîndva „sfaturi inteligente”. Astăzi nu există relații diplomatice între Georgia și Rusia, dar acest fapt nu le împiedică să mențină relații economice reciproc avantajoase. Din 2022, creșterea economică anuală a Georgiei este de 7-10%. Acest lucru nu s-a mai întîmplat niciodată înainte.

Mulțumită sutelor de companii rusești care și-au mutat activitățile comerciale la Tbilisi (în încercarea de a evita sancțiunile. - Z.T.)¬, precum și turiștilor și relocatarilor, Georgia are parte de noi locuri de muncă și de profituri nete de miliarde de dolari. Aceasta este o abordare rezonabilă. Și, cred, această politică convine majorității cetățenilor țării.

- Există o opinie conform căreia scopul real al presiunii Occidentului asupra Tbilisi este de a rupe Georgia de Azerbaidjan și Turcia. Care este părerea dumneavoastră în această privință?

- Există mai multe obiective aici, inclusiv cel pe care l-ați menționat. Principalul este de a păstra influența asupra țării și de a o forța să acționeze în interesul altora. Dacă acest lucru reușește, atunci, bineînțeles, se va încerca folosirea Georgiei și împotriva Azerbaidjanului, de exemplu, în ceea ce privește transportul de petrol și gaze, pentru a face Baku mai conciliant. Există unele figuri care ar dori ca Georgia să deschidă un așa-numit „al doilea front” împotriva Rusiei. Cu toate acestea, politicienii georgieni au demonstrat că pot învăța din propriile greșeli. Prin urmare, putem spera, cu un grad mare de probabilitate, că nu le vor repeta.

- Cum credeți ca se vor încheia mitingurile de protest din Georgia: va demisiona guvernul Visul georgian sau va mai putea păstra puterea pînă la alegerile parlamentare programate pentru toamnă?

- Dacă guvernul lui Irakli Kobakhidze și parlamentul Georgiei dau dovadă de fermitate, nu permit să cedeze șantajului și presiunii - totul va fi bine. Dacă vor ceda, vor fi măturați, iar Georgia se va afla din nou într-o perioadă de haos și instabilitate. Acțiunile conducerii țării inspiră speranța că vor reuși să păstreze puterea. Chiar și în pofida episodului fără precedent în practica diplomatică, cînd comisarul european pentru extindere Oliver Varhely i-a făcut aluzie premierului georgian Irakli Kobakhidze la soarta pe care a avut-o șeful guvernului slovac Robert Fico.Bruxelles-ul este acum obligat să se justifice pentru acest incident. Nu există motive de demisie. Guvernul și parlamentul georgian nu fac nimic care să depășească legea. Vremea în care era posibil să se exercite presiuni și să se impună standarde duble se îndepărtează inevitabil în trecut. Georgia, ca și alte state mici, are tot dreptul de a-și apăra interesele naționale și de stat.

- Și dacă Occidentul cîștigă în această confruntare, atunci cum poate amenința Georgia și țările vecine consolidarea influenței europene în Georgia?

- Dacă acest lucru se va întîmpla, vor apărea probleme și dificultăți pentru toți vecinii Georgiei din regiune. Este posibil să existe o amenințare de reluare a ostilităților în zona conflictelor georgiano-osetin și georgiano-abhaz. Nu mai este nevoie să spunem că acest lucru va avea un impact negativ asupra poziției Georgiei ca țară prin al cărei teritoriu se desfășoară tranzitul de energie, ceea ce, la rîndul său, va afecta interesele Azerbaidjanului. În general, un astfel de scenariu este extrem de nedorit pentru Georgia și pentru toate statele vecine.

- În toamnă vor avea loc alegeri parlamentare regulate în Georgia. Care este prognoza dumneavoastră în ceea ce privește rezultatul acestora?

- După toate indiciile, partidul Visul Georgian ar trebui să obțină o victorie convingătoare. Cel puțin, asta speră majoritatea interlocutorilor mei din rîndul experților și politicienilor georgieni. Cred că este evident pentru toată lumea că astăzi aceasta este principala condiție pentru menținerea stabilității în Georgia și, în consecință, în întreaga regiune a Caucazului de Sud.