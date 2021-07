Un deputat îi cere directorului ANSC să plece benevol din funcție

Deputatul PAS Dumitru Alaiba îi cere directorului Agenției Naționale pentru soluționarea contestației (ANSC) să plece din funcție. Legiuitorul motivează aceast demers public prin faptul că Anatolie Zagorodnîi a fost numit în funcția de conducător cu încălcarea legii.

„Nu obișnuiesc să postez mesaje adresate unui singur om, dar totuși, domnul Zagorodnîi, poate plecați de bună voie?”, își începe postarea de pe pagina sa de facebook, Dumitru Alaiba.

Deputatul adaugă că Zagorodnîi nu îndeplinea și nu îndeplinește condițiile minime din lege pentru ocuparea funcției de director al ANSC - 3 ani de experiență în domeniul achizițiilor publice.

„El poate și trebuie revocat din funcție de către Parlament la propunerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Socialiștii din Comisia Economie, Buget și Finanțe timp de peste un an de zile l-au protejat pe Zagorodnîi. Am probe, pentru că, din încăpățînare și din principiu, am pus subiectul dat la vot la aproape fiecare ședință a Comisiei. Și de fiecare dată socialiștii votau contra. De ce? Întrebați-i pe ei”, scrie deputatul adaugînd că „Zagorodnîi trebuie să plece benevol pentru a evita o umilință în plus în spațiul public”.