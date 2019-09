Opinie: În Moldova partidele de stînga și liderii acestora sînt mai profesioniști și mai patrioți

În Moldova partidele de stînga și liderii acestora sînt mai profesioniști și mai patrioți, iar pentru dezvoltarea cu succes a statului nostru aceste calități sînt extrem de importante.

Opinia aparține consilierului municipal independent Vasili Chirtoca și a fost exprimată în cadrul unui interviu oferit portalului Noi.md, referindu-se la faptul de ce el a hotărît să candideze în noul Consiliu Municipal Chișinău pe listele Partidului Socialiștilor.„În actualul consiliu municipal noi am conlucrat constructiv cu fracțiunea socialiștilor. Practic, ei au susținut toate inițiativele noastre, și noi am susținut majoritatea inițiativelor lor. Nu reieșind din principiul ”tu – mie, eu – ție”, dar așa a fost să fie, că viziunea Partidului Socialiștilor asupra căilor de dezvoltare a orașului, practic, a coincis cu a noastră”, a menționat Vasili Chirtoca.Potrivit lui, primind propunerea să meargă în alegerile-2019 pe listele PSRM, el a studiat atent programul și statutul partidului, ca să poată înțelege exact scopurile și sarcinile lui.„După ce am citit aceste documente am înțeles că doctrina socială nu a fost doar declarată de acest partid, ea trece prin documentele lui de program, la baza activității sale stă tendința de a soluționa problemele oamenilor din păturile social-vulnerabile, care sînt foarte mulți în țara noastră. La moment, acest partid cu doctrina sa e foarte actuală pentru Moldova – unul dintre cele mai sărace state din Europa”, a specificat consilierul municipal independent.„În afară de mine și dl Botnaru, pe listă există și nemembri de partid, plus la faptul că înșiși socialiștii au multe personalități puternice și profesioniști veritabili, așa că echipa va fi una puternică”? a menționat Vasili Chirtoca.Solicitat să răspundă de ce, fiind un businessman de un nivel atît de înalt, care ar fi mai logic să sprijine partidele de dreapta el, ca și în 2015, candidează din partea unui partid care se poziționează pe flancul stîng al politicii moldovenești, Vasile Chirtoca a specificat că demult a ajuns la concluzia că în Moldova partidele de stînga și liderii acestora sînt și mai profesioniști și mai patrioți, iar acest lucru este extrem de important pentru dezvoltarea cu succes a statului nostru.„În anii de independență a Republicii Moldova eu am trăit mai multe etape de interacțiune cu mediul politic. La un moment dat, spre finele anilor 90, am înțeles că implicarea mea în politică nu coincide cu interesele afacerilor mele, chiar este în detrimentul lor. Am părăsit orice funcții de partid, am renunțat la apartenență și m-am concentrat asupra businessului. Desigur, ca persoană cu o poziție activă de viață, eu urmăream, analizam, dialogam cu conducerea țării, încercam să influențez starea lucrurilor. Am făcut parte din Consiliul Economic al președintelui Petru Lucinschi și din cel al prim-ministrului de pe timpul lui Vladimir Voronin . I-am cunoscut bine pe liderii partidelor de pe ambele flancuri.Ca urmare a tuturor observațiilor mele, am conchis că în Moldova partidele de stînga și liderii lor sînt mai profesioniști și mai patrioți. Iar în statul pe care noi vrem să-l dezvoltăm, patriotismul este foarte important. Pentru ca statul să se dezvolte, oamenii trebuie să-l iubească. Să-i iubească istoria, limba, cultura, să investească în prezentul lui și să creadă în viitorul lui. Asta înseamnă patriotism. Fără el dezvoltarea este imposibilă. Și un alt moment important – trebuie să fii profesionist. Stînga moldovenească dispune și de una, și de alta”, a specificat Vasili Chirtoca.El a recunoscut că deocamdată nu poate face o concluzie finală privind calitățile liderilor blocului ACUM, deoarece nu-i cunoaște personal, iar Maia Sandu și Andrei Năstase de prea puțin timp se află la putere, pentru ca să poată facă careva concluzii.Vasile Chirtoca a atenționat că idei sociale au avut și liberalii.„La începutul anilor 90, noi toți eram liberali, tuturor ne plăcea libertatea, posibilitățile noi etc. Însă în țara noastră doctrina liberală s-a realizat nu în forma respectului față de drepturile persoanei, dar în forma ”ești liber să-ți rezolvi problemele pășind peste problemele statului și ale cetățenilor lui”. Și partidele de orientare liberală în mare parte s-au discreditat. Iată de ce, ca persoană capabilă să analizeze și să aprecieze anumite forțe politice, în baza cunoștințelor și a experienței reale, am făcut această alegere. Acum patru ani am decis să-l ajut pe Voronin, care mi-a propus să candidez pe listele partidului său. Și ce dacă în denumirea lui era termenul ”comunist”? La timpul său, acest partid a făcut pentru țară mult mai mult decît toți liberalii laolaltă.Acum pe stînga există un alt partid, pe care analiștii politici îl poziționează pe flancul stîng, în denumirea căruia există termenul ”socialist”. Judecînd după programele marilor forțe politice ale Moldovei, în opinia mea, doctrina acestui partid este cea mai apropiată de realizarea scopului universal al oricărui partid - să facă mai bună viața în Moldova. Nu am pretenții față de nici unul dintre pașii lui strategici (tendința de reunificare a țării, neutralitatea, relații egale și cu Vestul și cu Estul)”, a specificat consilierul municipal independent care candidează în noul Consiliu Municipal pe listele PSRM.