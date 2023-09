Opinie despre Programul Satul European: «Pe hîrtie, e frumos, dar în realitate e altceva»

Liviu Vovc, fost deputat, secretar general al Platformei Demnitate și Adevăr, a postat un video în rețelele sociale, în care vorbește despre felul cum se realizează în satul Costești, raionul Ialoveni proiectul de reparație a Casei de Cultură accesat prin Programul Național Satul European.

În opinia politicianului, autoritățile publice locale i-au semnalat mai multe nereguli în legătură cu realizarea acestui proiect, notează Noi.md.

«Vreți să știți cum funcționează Programul Satul European în realitate? Oficial, Costeștiul a primit 5 milioane de lei pentru renovarea Casei de Cultură. În realitate, anul trecut, au început lucrările, s-au făcut lucrări de peste 2 milioane de lei, iar antreprenorii încă nu și-au primit banii, și-au luat lucrurile și au plecat. Au spus că atunci cînd vă veți achita cu ceea ce am făcut pînă acum, vom continua lucrările.

Pentru ce au trebuit așa promisiuni serioase că dezvoltăm satele, atunci cînd nu faceți transferurile pentru ceea ce ați promis? Pe hîrtie arată frumos, peste sute de primării au primit bani în Programul Satul European, dar în realitate unde-s banii?», se întreabă în filmulețul postat politicianul.

Potrivit acestuia, l-au contactat oameni și din alte raioane, care s-au pomenit într-o situație similară.

«Oamenii dn toate raioanele ne raportează că mulți antreprenori nu și-au primit încă banii pentru lucrările făcute în Programul Satul European. Majoritatea din ei nici nu mai aplică la Satul European pentru că știu că banii vor veni peste cîțiva ani», a mai spus Liviu Vovc.

Contactată deParascovia Mărăndici, directorul Casei de Cultură din satul Costești, raionul Ialoveni , a venit cu anumite explicații pe marginea acestui subiect.

«Proiectul privind reparația Casei de Cultură din sat era gata încă din anul 2019 și pe atunci bugetul estimat pentru efectuarea lucrărilor era de aproximativ 16 milioane de lei. Odată cu actualizarea acestuia în anul 2022, cifra respectivă s-a dublat și de aceea am ales să renovăm doar Sala Mare a Casei de Cultură, aplicînd la Programul Satul European. În acest sens, urma să fie valorificată suma de peste 4 milioane de lei prevăzută pentru lucrări ce țin de electricitate, de tencuirea pereților. În urma licitațiilor, acestea au fost cîștigate de 2 companii. Lucrările au demarat, dar, din păcate, antreprenorii nu primeau bani pentru lucrul făcut, de aceea s-a stopat totul. Am mers și am sunat de nenumărate ori la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), dar acolo ni s-a spus că banii nu se alocă, întrucît Primăria Costești ar avea restanțe de plată pentru un alt proiect cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) ce viza amenajarea unui stadion în localitate. Chiar și după ce aceste restanțe au fost achitate și am prezentat acte în acest sens la ONDRL, oricum, sursele financiare nu au fost alocate», a spus Parascovia Mărăndici.

Spusele directoarei Casei de Cultură au fost confirmate pentru Noi.md și de primarul satului Costești, Vasile Bortă.

«Casa de Cultură din sat nu a fost reparată de cînd a fost construită, din anul 1970. Lucrările de reparație prevedeau schimbarea rețelei de electricitate, tencuirea pereților, lucrări la fațada clădirii. Antreprenorul a efectuat anumite lucrări, dar banii așa și nu i-a primit pentru lucru. În urma aplicării la Programul Satul European, în anul 2022, urma să fie alocată suma de aproximativ 5 milioane de lei. Momentan, lucrările sînt stopate anume din această cauză – lipsa banilor. Noi, ca Primărie, am înaintat toate actele la ONDRL care să dovedească că nu mai există restanțe pe proiectul cu stadionul, sîntem în așteptarea vreunui răspuns», a menționat Vasile Bortă.

Amintim că în primăvara anului trecut, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul național Satul European. Aplicînd la acesta, primăriile din țară pot accesa fonduri pentru a-și dezvolta localitățile. Proiectele nu pot fi mai mari de 10 milioane de lei și acestea trebuie realizate în 12 luni.

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a fost desemnată drept entitate de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, responsabilă de valorificarea eficientă și în condiții de transparență a mijloacelor financiare alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru proiectele de dezvoltare locală.

Contactată de Noi.md pentru a comenta situația din satul Costești, Diana Lvovschi, șefa serviciului de presă al ONDRL, ne-a spus că Oficiul este deschis pentru a oferi răspunsuri pe marginea cazurilor sesizate și ne-a rugat să expediem o solicitare în format electronic, ceea ce am și făcut. În răspunsul primit, ONDRL menționează că Primăria Costești, ca beneficiar al proiectului din Cadrul Programului Sat European, a primit 3,7 milioane de lei. Pentru a primi finanțarea respectivă, beneficiarii trebuie să respecte anumite condiții.

« {…}Una din aceste condiții se referă la istoricul beneficiarilor în ceea ce privește onorarea obligațiunilor contractuale anterioare. În cazul specific al primăriei Costești, a existat o situație, în care datoriile anterioare către FNDRL nu au fost stinse în conformitate cu temenii contractuali. Ca urmare, solicitarea de plată pentru lucrările efectuate în cadrul Programului Satul European a fost temporar sistată.

Din moment ce Primăria a achitat restanțele, solicitarea de plată a fost procesată de ONDRL și expediată către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în vederea aprobării finale.

Acest proces este în concordanță cu regulile și procedurile stabilite pentru asigurarea transparenței și corectitudinii în gestionarea fondurilor publice destinate dezvoltării locale {...}», se arată în răspunsul Oficiului.

Noi.md a contactat și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, responsabilii de la instituție ne-au spus că Ministerul a primit marți solicitarea de la ONDRL privind finanțarea Primăriei Costești în cadrul proiectului prin Programul Satul European și mai departe documentul a fost trimis deja Ministerului Finanțelor. «Nu a fost vorba despre vreo tergiversare, dar despre parcurgerea tuturor condițiilor, pe care trebuie să le respecte toți beneficiarii», au precizat reprezentanții Serviciului de presă de la Ministerul Infrastructurii.

ONDRL a mai specificat că, în cadrul Programului Satul European, au fost aprobate spre finanțare 497 de proiecte de dezvoltare locală, dintre care s-au finalizat 173. În cee ace ține reabilitarea caselor de Cultură, au fost selectate 52 de proiecte, fiind implementate 17.