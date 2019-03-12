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Năstase și Sandu au refuzat negocierile cu PSRM

Năstase și Sandu au refuzat negocierile cu PSRM
Politică12 martie 2019, 12:21

Liderii blocul ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, au declarat astăzi că nu vor face coaliție în Parlament nici cu PSRM, nici cu PDM, notează Noi.md.

„Nu vom negocia sub nicio formă viitorul Moldovei. Nu vom intra în acest joc perfid”, a precizat Năstase astăzi în cadrul unui briefing, după ce ieri socialiștii i-au invitat la discuții cu privire la posibilitatea cooperării în noul Legislativ. Membrii ACUM au precizat că nu vor merge la întrevederea de astăzi, programată pentru ora 15.00 la sediul PSRM.

Ultima oră! PSRM cheamă blocul ACUM la discuții

„Nu alianțele sau înțelegerile oculte dintre diferite forțe politice pot salva Moldova, ci deciziile deputaților de a susține prin votul lor individual proiectele pentru oameni. Vom face exact ce trebuie să facă un Parlament într-o țară normală, vom iniția proiecte de lege în favoarea cetățenilor, pentru dreptate și o viață mai bună”, a comentat Năstase.

Liderii blocului ACUM au mai anunțat că la prima ședință a Parlamentului vor propune deputaților un set de inițiative cu privire la demiterea conducătorilor celor mai importante instituții de stat. Este vorba despre demiterea procurorului general, a conducerii CNA, SIS, Curții Supreme de Justiție, etc. Totodată, aceștia vor înainta un proiect de lege cu privire la anularea sistemului mixt de vot, investigarea furtului miliardului; obligarea Băncii Naționale să publice raportul Kroll 2; adoptarea Legii Magnițki. 

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