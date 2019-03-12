Năstase și Sandu au refuzat negocierile cu PSRM

Liderii blocul ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, au declarat astăzi că nu vor face coaliție în Parlament nici cu PSRM, nici cu PDM, notează Noi.md.
„Nu vom negocia sub nicio formă viitorul Moldovei. Nu vom intra în acest joc perfid”, a precizat Năstase astăzi în cadrul unui briefing, după ce ieri socialiștii i-au invitat la discuții cu privire la posibilitatea cooperării în noul Legislativ. Membrii ACUM au precizat că nu vor merge la întrevederea de astăzi, programată pentru ora 15.00 la sediul PSRM.
„Nu alianțele sau înțelegerile oculte dintre diferite forțe politice pot salva Moldova, ci deciziile deputaților de a susține prin votul lor individual proiectele pentru oameni. Vom face exact ce trebuie să facă un Parlament într-o țară normală, vom iniția proiecte de lege în favoarea cetățenilor, pentru dreptate și o viață mai bună”, a comentat Năstase.
Liderii blocului ACUM au mai anunțat că la prima ședință a Parlamentului vor propune deputaților un set de inițiative cu privire la demiterea conducătorilor celor mai importante instituții de stat. Este vorba despre demiterea procurorului general, a conducerii CNA, SIS, Curții Supreme de Justiție, etc. Totodată, aceștia vor înainta un proiect de lege cu privire la anularea sistemului mixt de vot, investigarea furtului miliardului; obligarea Băncii Naționale să publice raportul Kroll 2; adoptarea Legii Magnițki.
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ComentariiAdăugați un comentariuCiteşte toate comentariile (7)
На данном этапе это какое- то более менее рациональное решение ACUM.Надо еще чтобы после каждого голосования выставлять на всеобщее обозрение как голосовал тот или иной депутат., Если человек честный и справедливый и желает положительных изменений в стране,то неважно что думает там его "партия",.а важна собственная совесть.Ну а если он подобно барану или овце идет за "вожаком" своего стада,то пусть об этом узнают и его избиратели.
ei sunt in alianta din 2016 si actioneaza coordonat in a distruge parcursul european al tarii!
Таким как Вы, хоть ссы в глаза, все равно Божья роса.. Да простит меня Бог...
Вот она сущность либеральная причем тупая и недалекая ведь можно было создать временный альянс выбрать парламент потом правительство председателем парламента избрать из блока АКУМ а прьемера от ПСРМ или наоборот нужно было заменить министров и убрать от власти ДПМ а потом просто идти на выборы
Согласен с ACUM, пусть правительство создают те, кто имеет больше всех мандатов - это PSRM (35 мандатов) или DPM (30+7(Шор) мандатов).
Предложение об отставке Генерального прокурора, членов Конституционного суда, руководства НАЦ, СИБ, Высшей судебной палаты поддерживается с поименным голосованием и если эти структуры реально, а не формально независимы, то все депутаты должны за это проголосовать.
По существу Нэстасе и Санду хотят по новому изобретать велосипед . Желаем удачи , только они забыли про " ОВРАГИ " в политике . ( и отдельно для " писуна " -- это ты и такие как ты в собственном глазу не видят бревно ) .
Совершенно правильное решение. Конкретно, сколько лет находится во власти ДПМ и ПСРМ, приемница от КПРМ ? С 1990 г . И какой толк от этих политиков, кроме своего личного обогащения, доведения страны до пропасти. Кроме того, Воронин утверждал ещё 3 года назад, что 80 % из нынешних политиков прошли ч\з КПРМ. Надо менять весь политический класс... Что касается всяких альянсов. Это уже проходили, и 90 % населения проклинают " бетонные альянсы ." Для честных, порядочных, достойных депутатов есть один альянс - АЛЬЯНС С НАРОДОМ ДЛЯ НАРОДА и СТРАНЫ МОЛДОВА ! Альянс Блока АКУМ с ДПМ или ПСРМ - это капкан для АКУМ, чтобы скомпрометировать Санду и Нэстасе перед народом, чтобы потом ПСРМ и ДПМ напустились на них и уничтожить. ПСРМ и ДПМ давно вместе, и в ближайшее время они легализуют свой гражданский брак в официальный. И тогда ПСРМ Додона ДПМ уберёт подобно ЛДПМ Филата, ЛП Гимпу. Но ЕСЛИ у Додона есть чувство самосохранения то он тоже не пойдёт на союз с ДПМ, состоятся досрочные выборы, и возможно ПСРМ наберёт 51 %. Учитывается, что уже не будут бестолковых бюллетеней, кот. запутали бедных избирателей и существенно повлияло на результат выборов, 149 000 !!! ануллированных бюллетеней о чём-то говорит.
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