Jizdan ar putea fi următorul deputat lipsit de imunitate

Democratul Alexandru Jizdan, care a fost acuzat anterior de Gheorghe Petic că ar fi coordonat acțiunile de contrabandă cu țigări în perioada în care era ministru de Interne, afirmă că nu se teme că va fi cercetat penal, pentru că nu a făcut lucruri ilegale.

Jizdan este gata să voteze împreună cu deputații din fracțiunea sa orice proiect de lege care ar viza lipsirea de imunitate parlamentară a tuturor deputaților.

„Un dosar penal asta nu înseamnă o condamnare în instanța de judecată. Eu am încredere în ceea ce am făcut. Nu am încercat niciodată să evit răspunsuri. Nu am de gînd să plec din această țară și nu îmi este frică…Curajul procurilor a venit de 100 de zile. Este un timp suficient pentru a întreprinde acțiuni procesuale. Nu mă tem”, a declarat Jizdan în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” cu Mariana Rață de la TV8..

Acesta le-a recomandat celor care dețin probe împotriva sa să le ducă la Procuratură.