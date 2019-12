Ciocoi spune de ce Dodon a mers atît de rar în UE (VIDEO)

Potrivit ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, una dintre cauzele vizitelor rare ale lui Igor Dodon în UE ar fi fost faptul că i s-au pus piedici din partea guvernării Partidului Democrat.

„Președinția realmente a fost blocată”, susține ministrul, transmite NOI.md cu referire la Unimedia.info „Atunci cînd vă invită doar un vecin să intrați la el sau ea la o cafea, unde mergeți? La vecinul care niciodată nu vă invită sau mergeți la ușa care este mereu deschisă?”, a declarat Aureliu Ciocoi.„Este un subiect pe care întotdeauna îl abordez cu diplomații occidentali, încercînd să le spun că nu este după mine o abordare pragmatică în raport cu Republica Moldova. Este un președinte ales de către popor. Este figura principală din stat. Capitalele occidentale pot să aibă orice opinie, dar dacă vorbim despre relațiile interstatale, dialogul e în capul mesei și apropos, e unul din criteriile principale ale democrației”, a menționat ministrul.Întrebat în ce măsură un partid este capabil să influențeze vizitele externe ale președintelui țării, Aureliu Ciocoi a răspuns: „Partidul care controlează guvernarea și care nu cunoaște sau nu vrea să recunoască faptul că într-un stat instituțiile statului trebuie să coopereze între ele, se întîmplă astfel de greșeli”.„Vă dau exemple concrete. Vă amintiți că în noiembrie trecut, președintele a participat la ceremonia de celebrare a sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial, Evenimentul a fost la Paris, unde au fost convocați liderii statului implicați în acel măcel de la începutul secolului 20. În luna mai anul trecut, eu fiind deja consilier pentru politica externă a președintelui, am fost contactat de o misiune diplomatică, de aici de la Chișinău , cu întrebarea dacă președinția a primit invitația adresată domnului președinte, să participe la acest eveniment. Marea mirare a diplomatului respectiv cînd eu am spus „Nu”.La care dînsul spune „Dar cum e posibil, noi am transmis de două luni, prin intermediul Ministerului de Externe și Integrării Europene”. Se trimiteau prin canale diplomatice, așa cum se obișnuiește cînd instituțiile statului interacționează normal, corect și erau blocate, dacă erau destinare domnului președinte, erau blocate în clădirea aceasta”, a mai declarat ministrul.