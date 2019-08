Ceban, mesaj pentru membrii coaliției: Trebuie să demonstrăm că avem caracter

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Ion Ceban, la ultima ședință a sesiunii parlamentare extraordinare a ținut un discurs de încheiere.

El a menționat că din componența blocului parlamentar fac parte forțe politice foarte diferite. Totuși, așteptările populației țării noastre sunt foarte mari, iar peste 70 la sută dintre cetățenii Republicii Moldova ar dori ca această guvernare să obțină rezultate. Prin urmare, nu are sens să pierdem timp cu clarificări personale sau discuții istorice, a spus el.„Indiferent unde am învățat, indiferent unde ne aflăm, trebuie să creăm condiții pentru dezvoltarea țării noastre”, a spus Ion Ceban.Desigur, oamenii doresc ca lucrurile să se desfășoare mai repede, a menționat vicepreședintele. Cu toate acestea, pentru prima dată în cinci ani după furtul miliardului din sistemul bancar, în Parlament a venit procurorul general interimar și a început să vorbească despre acest caz.„Privesc acești oameni ca pe niște eroi, pentru că știu că și ei sunt sub o presiune imensă. Dar trebuie să punem capăt acestei probleme. Trebuie să demonstrăm că avem caracter și forță” , a subliniat Ion Ceban.