Ceban, către șefi de direcții: 20-100 de mii de euro întrebarea? O să vă declar organelor de drept

Șefii direcțiilor municipale au fost avertizați de către primarul general al capitalei, Ion Ceban, în privința mitei care se ia pentru „a rezolva” întrebările cu agenții economici.

Totodată, viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, a declarat că sînt dosare în care Primăria Chișinău intenționat le pierde în instanțele de judecată din cauza că juriștii nu se prezintă la ședințe, ce ulterior duc la pierderea bunurilor ce aparțin municipalității.„Am primit săptămîna trecută cîteva semnale, mă refer la direcția juridică, că în dosarele unde Primăria figurează în calitate de reclamant, cu privire la anularea constractelor ce țin de vînzarea-cumpărarea terenurilor municipale ilegale. Juriștii noștri nu se prezintă la ședințele de judecată, cazurile sînt scoase de pe rol și în așa mod noi pierdem terenuri și alte bunuri municipale”, a declarat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, transmite Noi.md cu referire la Unimedia În acest sens, urmează ca în această săptămînă să fie organizată o ședință de lucru pentru a stabili dacă „a fost din neglijență sau rea intenție” din partea juriștilor Primăriei.„Orice rea intenție va fi documentată și transmisă organelor de corupție. Am pregătit un demers către Judecătoria Chișinău, Curtea de Apel, să ne fie prezentată o listă a dosarelor, care sînt pe rol și, totodată, am rugat ca judecătorii, personal, să ne comunice despre neprezența sau absența nemotivată la ședințele de judecată”, a mai adăugat Ceban.Primarul capitalei, Ion Ceban, a avertizat angajații municipali, în caz de luare de mită, personal îi va da pe mîna oamenilor legii.„Am avut întîlniri cu mai mulți agenți economici săptămîna trecută și am auzit de sume de care vreți, de la 20 la 100 de mii de euro pentru rezolvarea unor întrebări. Vreau să nu mai aud de așa ceva. O să discutăm cu fiecare agent economic ca în temei legal să-și rezolve întrebările. Nu-i purtați prin birouri ca să vă pună prin buzunare ceva. Dacă aflăm, să știți că eu sînt primul care o să vă declar la organele de drept”, a menționat primarul capitalei, Ion Ceban.