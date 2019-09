Ceban a depus actele pentru înregistrare în calitate de candidat la Primăria Capitalei

Socialistul Ion Ceban, a depus actele pentru înregistrarea candidaturii sale la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău (CECC), scrie Noi.md.

După depunerea documentelor, Ion Ceban a făcut declarații de presă, în cadrul cărora a punctat că a decis să candideze la aceste alegeri pentru că nu-i este indiferentă soarta orașului.

„Am depus și setul de documente pentru funcțiile de consilier. Orice problemă legată de Chișinău mă vizează pe mine nemijlocit, dar și pe Dvs.. Am cunoștințele necesare și voința de a schimba lucrurile în acest oraș. De cînd sîntem consilieri, am făcut multe lucruri bune pentru oraș. Vom prezenta un raport detaliat a ceea ce am reușit să facem. Anul trecut am venit cu un program pentru un an de zile, acum vom veni cu unul mai detaliat. Îmi doresc ca locuitorii capitalei să nu mai aleagă după retorica geopolitică, ci după ceea ce ar trebui să se întîmple în capitală. Sunt sigur că, această competiție va fi una a ideilor, programelor, soluțiilor propuse pentru locuitorii capitalei”, a spus Ion Ceban.