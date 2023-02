Armata Națională pleacă în Liban

Primul contingent al Armatei Naționale, format din 32 de militari, pleacă astăzi în misiunea de menţinere a păcii UNIFIL din Liban. Militarii vor contribui la asigurarea păcii și securității, precum și vor asigura protejarea obiectivelor importante. Militarii vor activa în componența detașamentului de pacificatori din Italia, transmite ipn.md.

Președintele țării, Maia Sandu, a declarat în cadrul ceremoniei că lumea trece printr-o perioadă de instabilitate, iar sarcina principală a statului este să asigure securitatea cetățenilor. „Țările lumii trebuie să își unească eforturile pentru a-și apăra pacea chiar în cele mai instabile regiuni ale globului. Țara noastră s-a angajat să contribuie la consolidarea securității internaționale. Astăzi, în premieră pentru țara noastră, un contingent de 32 de militari moldoveni participă într-o astfel de misiune a ONU, nu în calitate de observatori, ci pacificatori. Prin intermediul dumneavoastră, Republica Moldova participă la misiunea Forța interimară a Națiunilor Unite în Liban”, a spus Maia Sandu.



Șefa statului a dat asigurări că noul guvern, în frunte cu Dorin Recean, care ar urma să fie învestit în următoarele zile, va avea misiunea de a consolida pacea și securitatea în țara noastră. „Consolidarea securității statului va fi una dintre prioritățile de bază ale noului Guvern al Republicii Moldova. La un an de la invazia rusească în Ucraina, avînd un război neprovocat și sîngeros la hotar, ne-am amintit cu toții cît de importantă și prețioasă este pacea. Ne-am convins că pericolele sînt reale și trebuie să fim pregătiți. Acum, mai mult decît oricînd, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să participăm la menținerea păcii”, a declarat președintele țării.



Totodată, șefa statului a ținut să le mulțumească partenerilor externi pentru suportul oferit în vederea menținerii și consolidării securității naționale.



Lorenzo Tomassoni, ambasadorul Italiei la Chișinău, a menționat că această experiență pe care pacificatorii moldoveni o vor obține în cadrul misiunii „Forța interimară a Națiunilor Unite în Liban” va fi o experiență benefică pentru militarii moldoveni, mai ales în actualele crize de insecuritate. „De profesionalismul vostru depinde siguranța camarazilor noștri din alte țări iubitoare de pace. În actuala criză de securitate, colaborarea noastră crește dincolo de misiunile de menținere a păcii. Într-o perioadă de tranziție istorică, voi contribuiți la consolidarea viitorului vostru”, a spus diplomatul.



Ministrul în exercițiu al apărării, Anatol Nosatîi, a declarat în cadrul evenimentului că Republica Moldova nu este doar un consumator de securitate, ci contribuie la asigurarea securității în alte țări ale lumii. „A fost un deziderat spre care am tins mult timp, iar astăzi sînt onorat să știu că militarii noștri sînt pregătiți să meargă în Liban pentru îndeplinirea misiunii de protecție a civililor. Alături de alte 47 de țări veți contribui la menținerea păcii și securității. Sunt sigur că veți îndeplini cu onoare și responsabilitate această misiune. Să îndepliniți cu strictețe regulile de securitate și de aplicare a forței”, le-a spus Anatol Nosatîi militarilor moldoveni.



Comandantul contingentului UNIFIL 1, căpitan Nicolae Ținevschi, a dat asigurări că primul contingent al Armatei Naționale din Liban își va îndeplini cu onoare și responsabilitate misiunea: „Astăzi este o zi importantă care va rămîne în istoria țării. Pentru noi, cei 32 de pacificatori, participarea la misiunea de menținere a păcii în Liban este o onoare, dar și o responsabilitate de a reprezenta Armata Națională în prima misiune sub egida ONU. Vom demonstra că avem pregătirea necesară. Cunoaștem riscurile misiunii și știm să fim interoperabili cu celelalte misiunii. Din numele contingentului UNIFIL 1 promitem să purtăm cu onoare drapelul țării”, a subliniat căpitanul Nicolae Ținevschi.



Forța interimară a Națiunilor Unite în Liban a fost înființată pentru retragerea forțelor israeliene din sudul Libanului, restabilirea păcii și securității internaționale, acordarea asistenței Guvernului Libanului în reîntoarcerea autorității sale în zonă. La cererea Guvernului Libanului, mandatul UNIFIL este reînnoit anual de către Consiliul de Securitate. Decizia de participare în cadrul UNIFIL a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în luna noiembrie 2021. Pe 23 august 2022, primii patru militari ai Armatei Naționale au fost detașați în Liban.