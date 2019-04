660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc: ”Sîntem datori să ne dezvoltăm țara” (VIDEO)

Un program amplu de acțiuni dedicat împlinirii a 660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc se va desfășura pe parcursul acestui an în toată țara, informează Noi.md.

Evenimentele vor avea loc sub egida președintelui Igor Dodon și au drept scop cultivarea patriotismului și consolidarea statalității.Președintele Comisiei pentru tineret din cadrul Consiliului Societății Civile pe lîngă președinte, Dumitru Roibu , a relatat pentru Noi.md că este important ca fiecare cetățean să conștientizeze semnificația acestui eveniment istoric crucial pentru noi ca popor.„Noi, ca și țară, ca și popor, avem o istorie cel puțin oficializată din anul 1359. În 1635, statul obține prima independență la 2 februarie. Pe parcursul acestor secole am trăit o sumedenie de evenimente, am avut mai multe personalități remarcabile în diferite domenii, care au influențat nu doar Moldova, dar și viața economică, culturală și științifică a țărilor vecine. Ne-am propus să realizăm o serie de acțiuni pentru a populariza tradițiile noastre, istoria, cultura și identitatea în contextul în care noi, ca și popor, deja avem peste 660 de ani”, a relatat Roibu.Potrivit lui, programul consacrat aniversării a 660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc va fi unul divers, cu o geografie extinsă. În implementarea acestuia vor fi implicate și personalității notorii din țările vecine - România și Ucraina. Programul cuprinde acțiuni în domeniul cultural, ecologic, sportiv și științific.„Președintele este cel care a venit cu această inițiativă. Ce trebuie să înțelegem e că sîntem o țară cu o istorie bogată, una din cele 200 de popoare de pe glob care au țară și una din cele 9000 în total. Este de datoria noastră să păstrăm, să promovăm și să dezvoltăm țara noastră. R.Moldova este, a fost și va fi”, a conchis Roibu.Menționăm că la 2 februarie curent, sub egida Președintelui Republicii Moldova a avut loc Adunarea Festivă consacrată aniversării a 660-a de la întemeierea Statului Moldovenesc, la care au participat ex-președinți, deputați din primul Parlament, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai societății civile.