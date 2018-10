Igor Levinski: Videoclipul este spotul publicitar al trupei rock (FOTO, VIDEO, AUDIO)

Există opinia conform căreia fiecare interpret, care se stimează ar trebui să aibă cel puțin un videoclip propriu. Acest lucru se referă, de altfel, şi la formaţiile rock.

Cum se desfășoară lucrul asupra creării unui videoclip, ce nuanțe există în acest proces, ce se întîmplă, în general, de partea cealaltă a camerelor video etc. Toate acestea sînt întrebări interesante, la care am dori sa primim răspunsuri. Anume din această cauză am decis sa-l invităm la emisiunea noastră "Istoria rockului moldovenesc" pe unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai solicitaţi producători de clipuri din ţara noastră, pe Igor Levinski.

Igor Levinski a început să fie pasionat de realizarea filmuleţelor video de mic copil, mai tîrziu a studiat acest domeniu la universitate și a devenit un profesionist adevărat. Creaţia sa vorbește despre acest lucru, iar dînsul a reușit să lucreze cu aproape toate vedetele muzicii moldovenești și, în plus, în genuri și tendințe complet diferite.

Dacă e să vorbim despre formaţiile rock, pentru care Igor Levinski a realizat și continuă să producă clipuri video, atunci este vorba şi de Zdob Şi Zdub, şi de Gîndul Mîței, şi de Alternosfera, şi de Cuibul, şi de Infected Rain și despre multe altele.

La întrebarea moderatorului despre motivul pentru care o formaţie rock are nevoie de un clip video Igor Levinski a răspuns astfel: "Un clip video este spotul publicitar al formaţiei rock. Datorită dezvoltării rețelelor sociale și a mass-mediei, publicitatea prin intermediul videoclipurilor scurte a devenit foarte populară. Iar acum, pentru ca o trupă rock să cîștige popularitate, aceasta nu trebuie să plătească neapărat bani mari canalelor TV pentru ca clipul să fie inclus în grila de emisie. Unde mai pui că canalele au propriul său format după gen, au propria politică editorială - ce poate fi arătat și ce nu, la ce ore etc. În ceea ce privește rețelele sociale, acolo videoclipul poate fi vizionat gratuit. Așadar, trupa rock are neapărat nevoie de un videoclip”.

Puteți asculta versiunea completă a interviului cu Igor Levinski în format audio și, bineînțeles, îl puteți viziona în format video: