Codurile etno ale modei moldovenești

Cum un designer a organizat o sărbătoare pentru moldovenii de pretutindeni

Alina Bradu este designer, Magistru al modei. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat ”I.Creangă”, specialitatea «Arte plastice». Colecțiile sale au participat la expozițiile și demonstrațiile de modă din România, la Festivalul Internațional al modei Art Podium, la expozițiile: Central Asia Fashion (Kazahstan), Ucraina Fashion Week, Inima mea e Moldova (Chicago).

Ziua de naștere și-a sărbătorit-o în zbor deasupra oceanului. De-abia s-au stins ultimele acorduri ale incendiarei hore moldovenești din cadrul festivalului Inima mea e Moldova. Imediat – pregătirile pentru alt eveniment, tradițional deja – festivalul de modă Din Inimă.

În micuța fabrică viața clocotește: mătasea delicată lunecă în mâinile croitorilor, țocăie mașinile de cusut, bate frenetic tactul mașina de tivit , - fermecătoarea lume a schițelor, tiparelor, manechinelor, a dantelelor și a încă ceva imperceptibil, care vine de la străpîna acestui regat, năvalnică, nervoasă, dar iubită de toată lumea – se pare că aici nu există șef și executori, mai degrabă – creatori în procesul comun din spatele cortinei, unde este pregătită ieșirea pe podium.

Dor de casă

- Alina, iile și rochiile Dvs.se poartă deja dincolo de ocean ?

- Deja da. Așa a fost să fie – al doilea an noi participăm la festivalul Inima mea e Moldova, organizat de compatriotul nostru, interpretul și prezentatorul Ion Roca. El s-a stabilit la Chicago, acolo există o comunitate națională destul de mare și activă, de altfel nu doar la Chicago, - în întreaga Americă, pentru ei o asemenea sărbătoare este o bucurie. În limba moldovenească există expresia ” dor de casă” , mi se pare că ”dor” nu are o traducere exactă , dar caracterizează de minune sentimentele pe care le trăiesc oamenii noștri plecați pe meleaguri străine. Acest festival le oferă posibilitatea de a se scufunda în atmosfera sărbătorii moldovenești, strălucirea, vioiciunea și frumusețea căreia nu are pereche în lume. Gustoasele noastre bucate naționale, vinurile noastre, - cele mai bune, orice s-ar spune, - muzica, dansurile, cîntecele și desigur comunicarea. Mergem cu multă plăcere la Chicago , deoarece ne simțim în stare să susținem această energie și să împărtășim ceea ce știm să facem mai bine, și ce așteaptă de la noi moldovenii plecați peste ocean. Nu este vorba doar despre vestimentație, ci despre tot ce se numește home décor. Fețe de masă, prosoape, obiecte destinate ritualului de botez, etc. – tot ce poate fi de folos dacă îți dorești să respecți tradițiile. Iar oamenii noștri și-o doresc.

- Duceți încolo ceva din colecțiile Dvs., sau pregătiți expres – croiți, ghidați de așteptările celor care se adună la Inima mea e Moldova?

- Am pregătit o colecție predestinată anume acestui festival. Dacă anul trecut am încercat să înțelegem ce anume se va bucura de succes la foștii noștri cetățeni, de această dată le cunoșteam deja doleanțele. Colecțiile noastre-s diferita ca stil, culori, dispoziție. Conaționalii noștri stabiliți în SUA își doresc ceva festiv, bogat, în care poți merge la cumătrie, zi de naștere, nuntă. Acolo vestimentația în stil etno este un fel de cod, care transmite tuturor celor, care în virtutea unor circumstanțe au fost nevoiți să-și părăsească țara: suntem de-ai noștri.

- Interesant: această sărbătoare trezește interesul alor noștri, sau este curioasă și pentru alți locuitori din Chicagо?

- Ai noști și, poate, cei pe care ei i-au invitat. În principiu, este de înțeles. Într-o țară enormă, unde și-au găsit azil numeroase naționalități, viața decurge la viteze și tensiuni enorme, ei au nevoie de comunicare în interiorul comunităților proprii. Mai ales că organizatorul Ion Roga și-a propus un scop concret – să organizeze o sărbătoare pentru moldoveni. Deși pot spune că, dintre străini, a manifestat interes poliția. Asta confirmă teza cum că inițiativa se pedepsește. La depunerea cererii de închiriere a parcului trebuia indicat numărul aproximativ de persoane, căci reieșind din acest indice este calculată suprafața , însă oameni au venit mai mulți, și de aceea a fost nevoie de explicații pentru gardieni.

Ambițiile în sistemul de coordonate

- Să vorbim despre lucrurile create de Dvs. Ele găsesc răsunet doar în inimile moldovenilor? Eu am auzit că rochia și pantofii din colecția Dvs., purtate la o nuntă americană de una dintre compatrioatele noastre, s-au bucurat de o popularitate incredibilă.

- Cred că ele au atras totuși atenția foștilor noștri cetățeni. Și eu am auzit despre interesul deosebit al americanilor față de broderiile noastre. Dar iată italienilor și francezilor cu adevărat le place ceea ce facem noi. Dacă ar fi să generalizăm experiența, iile și rochiile noastre plac în special popoarelor romane. Eu reies din reacția publicului, inclusiv participînd la expozițiile și festivalurile din diverse țări, de la România pînă la Rusia.

- Și rușilor le plac?

- Acolo bluzițele noastre etno adesea pot fi confundate cu broderiile ucrainene. Nu se observă diferența, deși ea este evidentă. În schimb rușilor le plac alte colecții ale noastre. Ca și europenilor. Noi coasem haine în stil etno, nu doar sub brandul cunoscut tuturor, în buticurile orașelor europene se comercializează lucruri total diferite de ceea ce v-ați obișnuit să vedeți, și nimeni nici nu bănuiește despre existența «Alinei Bradu».

- Nu vă deranjează?

- Nu, deloc. Eu am ambiții, însă ele țin de sistemul de coordonate «muncă – creație». Nu-mi place să ofer interviuri, încerc să evit evenimentele mondene, îmi e dificil să vorbesc despre ceea ce fac, cred că colecțiile vorbesc de la sine.

- În condițiile concurenței, nu cred că e strategia cea mai corectă.

- Noi credem că lumea ne cunoaște destul de bine. Iar concurența este un stimulent. Fără ea ar fi dificilă dezvoltarea. În plus, ne dezvoltă clienții noștri, care vin cu doleanțele și cerințele lor. Așa a apărut, să zicem, family look, este minunat că se fac comenzi de vestimentație pentru întreaga familie, în aceste haine se merge în ospeție, la botezuri, nunți sau sărbătorile tradiționale.

În stil familial

- Odată vorbeați într-un interviu despre planurile de a confecționa încălțăminte cu broderii naționale și accesorii, de care se preocupă soțul Dvs., care este strategul-șef în duetul Dvs. familial de creație. Planurile și-au găsit realizare, urmează și home décor. Și dacă vorbim despre dezvoltare în sensul aprofundării temei etno? Mai este loc?

- Desigur! În principiu, este o temă inepuizabilă, materialul poate fi colectat la infinit. Există desigur canoane, în special ce țin de croială și ornamente. Altă dată domnișoara care își broda o ie trebuia să născocească ornamentele proprii, care erau apoi transmise din generație în generație, dar anume de aceea avem o așa varietate de motive, de la sat la sat, din regiune în regiune. Pe de altă parte, broderia conținea un sens sacru, fiecare desen își avea semnificația, de aceea aici avem și vom mai avea ce studia. De fapt, ornamentul popular în sine este o temă de studiu, căci în acele combinații, elemente inițiale este codificată o informație vastă. Fiecare element, fiecare linie, fiecare zuluf vorbește despre apartenența la un anumit neam, transmite cunoștințele despre chipul lumii și interacțiunea cu ea, «paza» de acțiuni dăunătoare din afară. Orice vestimentație populară întotdeauna exprimă caracterul național. Costumul național moldovenesc, în special cel feminin, este o combinație de modestie și blîndețe, reținere și demnitate, percepție sensibilă a frumuseții și a armoniei . Pe toate le au femeile noastre, nu-i așa?

Ași vrea totuși să atrag atenția asupra faptului că vestimentația creată de noi este o interpretare modernă a stilului etno. Scopul nostru principal este să avem ceva propriu, de autor, ceva care să ne facă cunoscuți. Broderiile nu le comandăm meșterițelor populare – acestea-s rarisime, și în acest caz iile noastre ar costa mai scump. Iar noi am vrea să ajutăm oamenilor să păstreze frumoasa tradiție de a îmbrăca o ie cu diferite ocazii. Și continuăm să căutăm prin cuferele și lăzile bunicuțelor de la țară capodoperele din trecut, ca să zicem așa, le restaurăm și creăm copiile lor. Dar este important să spunem că noi nu muncim pentru comerțul în masă. În fiecare obiect este prezent sufletul meșterului.

- Dvs. purtați propriile ii și rochii ?

- Mai mult: ele fac parte din imaginea noastră: noi cu soțul și copiii mergem în ospeție doar în aceste haine, este stilul nostru deja.

- Alina, acum cinci ani ați fost învingătoarea festivalului de modă ART Podium. Atunci ați debutat în rol de designer. Acum rochiile Dvs. le poartă lumea peste ocean, în ele fac poze doamnele ministre și alte personalități VIP. Ați devenit renumită. Asta v-ați dorit? Și mai departe ce faceți? Dacă interesul pentru stilul etno va dispare?

- Unu – de la Dvs. aflu pentru prima oară niște lucruri. Nu dispun deloc de timp pentru a urmări fluxurile de știri sau a intra pe rețelele de socializare, sincer! Doi – nu mă simt deloc renumită, cred că este ceva foarte convențional. Da, îmi făceam niște planuri. Ceva a mers cu de la sine putere. Noi înțelegem că ceea ce azi pare interesant, pe viitor poate fi dat uitării. De aceea privim în viitor, dar ne străduim să trăim ”aici și acum”. În echilibru.

Mie îmi pare că în lume interesul pentru stilul etno nu dispare, doar crește. Este un fel de contrabalansare a globalizării, a dispariției trăsăturilor naționale. Pe fondalul crizei civilizaționale și a dezintegrării, oamenii își doresc să revină la origini, la rădăcini. Își doresc ceva sincer și adevărat – în muzică, artă, vestimentație…

Lidia Guțu