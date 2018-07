Locuitorii din satul Mîndîc au sărbătorit Festivalul Portului Naţional

S-au îmbrăcat în straie naţionale şi au defilat prin satul Mîndîc.

De la mic la mare, zeci de locuitori ai raionul Drochia, au sărbătorit astăzi festivalul portului național. Astfel, oamenii au încercat să reînvie tradițiile vechi, uitate deja de zeci de ani.



Dis-de-dimineaţă, oamenii au pornit prin sat cu muzică şi multă voie bună. Ei au fost întîmpinaţi de gospodari aşa cum se cuvine.



" La fiecare poartă şi fîntînă am fost primiţi cu pîine, sare, cu plăcinte şi cu cel mai gustos vin de aici de la voi."



" Ne place foarte mult aici, e vesel, e plăcut. Mulţumim celor care au organizat festivalul. "



Fiecare mahala din sat a improvizat şi cîte o casă mare, aşa cum era pe timpuri. Localnicii au decorat porţile, gardurile, dar şi fîntînile cu prosoape tradiţionale şi covoare.





"Festivalul este organizat foarte frumos, într-un sat foarte frumos, cu tradiţii moldoveneşti. Am observat pe la toate casele covoare, prosoape naţionale. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. "Primarul satului Mîndîc spune că toată lumea din localitate s-a mobilizat la organizarea acestui festival."Ne bucurăm foarte mult că la acest festival sînt implicaţi atît locuitori din satul Mîndîc, dar şi colective din raionul Drochia şi din Donduşeni . Are un impact pozitiv pentru populaţie, pentru că noi trebuie să păstrăm tradiţiile neamului nostru care este portul popular", a zis Ion Lupașco, primarul satului Mîndîc.La eveniment au venit şi oaspeţi din parlament şi guvern. Oficialii au respectat tradiţia şi au purtat costume naţionale." Îmi face o deosebită plăcere să fiu aici alături de săteni. Anume de aici se cultivă acea cultură care se va transmite din generaţie în generaţie. Astăzi am observat că satul Mîndîc este cu tradiţii", a menționat Corneliu Padnevici, deputat PDM." Mă bucur că aşa gen de festivaluri se fac nu doar la Chişinău, dar ne-am pornit şi prin teritoriu. După cum vedeţi este ceva foarte frumos, este o pregătire extraordinară aici", a declarat Liviu Volonovici, ministrul Agriculturii.Festivalul portului naţional din satul Mîndîc se desfăşoară deja al doilea an consecutiv.