Populația Ucrainei este sărăcită și este puțin probabil să supraviețuiască în cazul în care Kievul oficial va declara în curînd un default, a declarat deputatul din Rada Supremă, Vadim Rabinovici pe canalul TV "112 Ucraina".

Potrivit RIA Novosti, astfel el a comentat declarația recentă a oligarhului Igor Kolomoiski, care a propus președintelui ucrainean, Vladimir Zelenski, să declare stare de incapacitate de plată a țării pentru a nu plăti datoria FMI."FMI nu poate fi un partener al Ucrainei, pentru că este un medic financiar. Acest medic financiar nu lecuiește patru ani și jumătate. Drept rezultat, noi am ucis complet economia, sîntem într-o groapă de datorii fără speranță, ceea ce înseamnă că medicul este un șarlatan", a spus Vadim Rabinovici.În opinia deputatului, Kievul ar trebui să mai aștepte cu declararea incapacității de plată, pentru că primii care vor avea de suferit vor fi cetățenii simpli."Cred că hrivna va fi de 200 (hrivne pentru un dolar – red.). Cred că va fi o sărăcire completă a populației, iar apoi - da, vom începe să creștem de la zero", a adăugat el.De asemenea, în opinia parlamentarului, Kievul a redus livrarea industriei metalurgice cu 7,5 procente și a celei chimice - cu 18 procente. El a subliniat faptul că aceste cifre sînt catastrofale pentru economia ucraineană, care pierde industrii care ar putea deveni "o locomotivă pentru a o împinge înainte".În 2015, FMI și Ucraina au semnat un acord privind un program de asistență pe patru ani în valoare de 17,5 miliarde de dolari. În martie, a fost transferată prima tranșă de cinci miliarde, în august, a doua tranșă, de 1,7 miliarde. Ca urmare, datoria externă a Ucrainei în 2015 a crescut cu 70,5%.În 2016-2017, Kievul a primit cîte o tranșă de un miliard de dolari în fiecare an. Datoria externă a țării a crescut cu 18,9% și, respectiv, cu 10,9%.În decembrie 2018, Consiliul de administrație al FMI a aprobat un nou program de împrumut stand-by, conform căruia Ucraina va primi 3,9 miliarde de dolari. Termenul de punere în aplicare este de 14 luni. În același timp, 1,4 miliarde au fost plătite în decembrie, iar fondurile rămase vor fi disponibile în baza rezultatelor semestriale.