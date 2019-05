O vestita înterpretă ucraineană, și-a creat propriul politic În lume 29 mai 2019, 17:24

Cîntăreața ucraineană, Olga Poliakova și-a anunțat intenția de a-și crea un partid propriu. El, potrivit cîntăreței, va deveni "primul partid de femei din Ucraina".

Despre acest lucru interpreta a anunțat într-o postare video pe Facebook.

Potrivit lui Poliakova, anume femeile reprezintă "puterea Ucrainei". Ea a menționat, de asemenea, că nu mai dorește să voteze pentru persoanele necunoscute din liste, rapoartele Korrespondent.

"Milioane de oameni doresc cu cunoască cu adevărat oamenii pe care îi vor vota. De aceea declar oficial că am început crearea unui partid care să corespundă acestei solicitări și acesta va fi primul partid de femei din Ucraina", a menționat ea.

Poleakova a subliniat, de asemenea, că postarea nu este una de umor și că ea are nevoie în echipă de fete.

Potrivit serviciului de presă al cîntăreței, partidul său politic nu va fi prezent la alegerile anticipate din Rada Supremă din acest an.