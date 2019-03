Metodă neobișnuită: În China începe o nouă eră în poliţie În lume 21 martie 2019, 23:30

Un caine cu un nas si un comportament greu de egalat, aflat in serviciul Politiei din China, a fost clonat. Se spera ca acesta este doar inceputul unei noi ere in politie.

Kunxun s-a nascut in provincia chineza Yunnan, iar la "facerea" sa au pus umarul inclusiv oamenii de stiinta de la Yunnan Agricultural University. Totul a fost posibil cu ajutorul Ministerului Securitatii Publice, arata The Guardian, care citeaza presa chineza.

Se doreste ca acesta sa fie doar primul astfel de exemplar, intr-o incercare de a se reduce timpul necesar antrenarii cainilor din politie. Astfel de traininguri dureaza circa cinci ani si costa aproximativ 500.000 de yani (aproape 75.000 de dolari), fara a exista garantia ca patrupedele se vor descurca, odata ajunse in post.

Exemplarele clonate dintr-un caine valoros pleaca insa din start cu sanse mai bune de a se achita cu brio de sarcini.

Pentru moment, insa, costul clonarii este un impediment, a declarat Zhao Jianping, din partea companiei Sinogene Biotechnology Company, implicata in experiment. Acesta nu a spus insa de ce suma a fost nevoie pentru clonare.

Kunxun, acum in varsta de trei luni, va fi antrenat sa gaseasca droguri si nu numai, iar la numai 10 luni va intra "in paine".