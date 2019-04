Incendiul de la catedrala Notre-Dame: Donaţiile au ajuns la 750 milioane de euro

De la Apple şi pînă la Banca Centrală Europeană, mii de anonimi sau deţinătorii unor mari averi s-au mobilizat rapid pentru a finanţa reconstrucţia catedralei Notre-Dame, donaţiile promise pînă acum ajungînd la cel puţin 750 milioane de euro, transmite AFP.

Mai mulţi francezi deţinători ai unor averi impresionante au deschis imediat carnetul de cecuri: familia Pinault a promis 100 milioane de euro, urmată la cîteva ore de grupul de lux LVMH şi familia Arnault, deţinătorii celei mai mari averi din Franţa, care au anunţat o donaţie de 200 milioane de euro, la fel ca şi familia Bettencourt-Meyers şi grupul L'Oréal.Omul de afaceri Marc Ladreit de Lacharričre (Fimalac) şi-a anunţat intenţia de a contribui la lucrările de restaurare cu suma de 10 milioane de euro. Familia Bouygues a promis o sumă similară iar familia Decaux a anunţat o donaţie de 20 de milioane de euro, via JCDecaux Holding.Acest elan de solidaritate fără precedent "are legătură cu importanţa absolut excepţională a catedralei Notre-Dame", susţine François Debiesse, preşedintele organizaţiei filantropice Admical, care promite o mobilizare a companiilor similară cu solidaritatea manifestată cu prilejul marilor catastrofe umanitare.Încă de luni seara, preşedintele Macron a confirmat că va fi lansată o campanie de subscripţie naţională pentru lucrările de reconstrucţie care se anunţă lungi şi dificile. În condiţiile în care pompierii nu au plecat încă de la Notre-Dame, companiile şi persoane anonime au început să facă donaţii, ceea ce a provocat unele dificultăţi tehnice paginii de Internet a Fundaţiei patrimoniului. Pentru a face faţă cererii a fost înfiinţat un alt site (rebatirnotredamedeparis.fr/) sub autoritatea Centrului pentru monumentele naţionale.Elanul de solidaritate a depăşit frontierele Franţei. Grupul informatic american Apple va contribui la eforturile de reconstrucţie a acestei catedrale care este un "simbol al speranţei", a anunţat directorul general Tim Cook într-un mesaj publicat pe Twitter. Miliardarul brazilian Lily Safra a făcut şi el o donaţie importantă iar americanul Henry Kravis, co-fondatorul fondului de investiţii KKR, va contribui şi el cu 10 milioane de dolari.În Parlamentul European de la Strasbourg, a fost plasată o urnă pentru a colecta donaţiile eurodeputaţilor. Prezent în Parlamentul European, preşedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk a făcut un apel către statele membre să participe la proiectul de reconstrucţie a catedralei. Banca Centrală Europeană a promis şi ea o contribuţie financiară."Cînd există o asemenea energie, o asemenea voinţă de solidaritate a compatrioţilor noştri, a persoanelor din întreaga lume care vor să contribuie la reconstrucţia Notre-Dame, trebuie să ne bazăm acest entuziasm", a declarat ministrul Culturii, Franck Riester.Catedrala Notre-Dame din capitala franceză a fost devastată timp de 12 ore, începînd de luni seară, de un incendiu violent care i-a afectat puternic structura şi a făcut să se prăbuşească turla sa în formă de săgeată, cu o înălţime 93 de metri.Construcţia, care datează din secolul al XII-lea, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO care atrăgea milioane de turişti în fiecare an.