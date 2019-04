Ieșirea Marii Britanii din UE ar putea fi amînată cu un an

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut o ofertă de amînare ''flexibilă'' de 12 luni a datei ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, relatează vineri BBC, care citează un oficial european de rang înalt.

Conform planului președintelui Consiliului European, Marea Britanie ar putea părăsi Blocul comunitar mai devreme de 12 luni dacă Parlamentul aprobă un acord.



Sugestia lui Donald Tusk ar trebui să primească întîi aprobarea liderilor Uniunii Europene, în cadrul summitului UE de săptămîna viitoare.



Prim-ministrul britanic Theresa May și liderul opoziției, Jeremy Corbyn, vor continua vineri discuțiile privind Brexit. Discuțiile de miercuri și joi au fost „productive”, a transmis un purtător de cuvînt al premierului May.



Geoffrey Cox, procurorul general al Marii Britanii, a declarat pentru BBC că dacă discuțiile dintre cei doi lideri de partid eșuează, amînarea Brexit va fi una de lungă durată.



Conform situației actuale, Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană în data de 12 aprilie, dar parlamentarii nu au aprobat acordul negociat de prim-ministrul Theresa May.



Theresa May a anunțat că este nevoie de o amînare Brexit, pentru a evita scenariul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord. Parlamentarii au transmis că doresc ca amînarea să fie una de scurtă durată.



Pentru o amînare de scurtă durată, Theresa May și Jeremy Corbyn ar trebui să aprobe o propunere pentru parlamentari pînă la data de 10 aprilie, cînd liderii Uniunii Europene se vor întîlni la Bruxelles pentru a discuta despre o posibilă amînare.