Cine sînt cei mai bine plătiţi DJ din lume în 2019 În lume 3 august 2019, 21:00

Sînt tineri, frumoşi şi celebri, iar conturile lor bancare au multe zerouri. Publicaţia "Forbes" a realizat un top al celor mai plătiţi DJ din lume.

Clasamentul este condus de duetul The Chainsmokers. În 2019, americanii Andrew Taggart și Alexander Pall au obţinut 46 de milioane de dolari.

The Chainsmokers s-au făcut cunoscut pe plan internațional în 2014 cu piesa ”Selfie”, care s-a aflat săptămîni la rînd în topurile muzicale din mai multe ţări. Locul doi în clasamentul celor mai bine plătiţi DJ a fost ocupat de Marshmello. Numele său adevărat este Christopher Comstock şi are 27 de ani.

În acest an, Marshmello a reuşit să adune 40 de milioane de dolari. Tînărul DJ a colaborat cu mai multe vedete, printre care Khalid, Selena Gomez, Anne-Marie și Logic. Top trei a fost ocupat de scoţianul Calvin Harris. În 2019, DJ-ul a încasat 38,5 milioane de dolari.

În clasamentul Forbes al celor mai bine plătiţi DJ se mai regăsesc Steve Aoki, Diplo şi Tiesto.