Cel mai rău an din istoria omenirii a fost stabilit

Dacă cineva te-ar întreba care a fost cel mai rău an din istorie, probabil ai spune că anul 1347, atunci cînd ciuma neagră a lovit Europa. Însă, adevărul este cu totul altul. Iată ce au răspuns oamenii de știință la acestă întrebare.

Care a fost cea mai neagră perioadă din istoria omenirii?

Bineînțeles, au mai fost și alte perioade care au marcat omenirea, într-un sens nu tocmai bun, precum perioada 1941 - 1945 cînd Holocaustul a decimat aproximativ șase milioane de oameni din Europa. Sau anul 1918, cînd epidemia de gripă a ucis peste o sută de milioane de oameni. Cu toate acestea se pare că nu este vorba despre niciuna dintre aceste perioade.Cercetătorii sînt de părere că cel mai rău an din istorie a fost 536. „Era începutul uneia dintre cele îngrozitoare perioade în care să fii în viață, dacă nu cel mai rău an", a explicat arheologul și istoricul medieval Michael McCormick de la Universitatea Harvard.Totuși, de ce a fost anul 536 atît de rău în condițiile în niciun genocid și nicio epidemie îngrozitoare nu lovise omenirea?Ei bine, această perioadă de pe vremea împăratul Imperiului Bizantin, Iustinian cel mare, a marcat omenirea din cauza ceții misterioasă și prăfoasă care acoperea lumina Soarelui și care făcea ca temperaturile de pe glob să scadă.Așadar, aceasta a fost cea mai grea perioadă care a pus oamenii la grele încercări, deoarece seceta a cuprins întreg pămîntul - recoltele nu au mai dat roade, a nins în miezul verii în China, iar foametea a început să facă ravagii.Există și o mărturie scrisă de istoricul bizantin, Procopius care confirmă acest lucru: „Și în acest an a avut loc cea mai rea prevestire. Căci soarele își oferea lumina fără strălucire, precum luna, în tot timpul acestui an, și se asemăna din ce în ce mai mult cu soarele în timpul eclipsei, deoarece razele pe care le oferea nu erau clare".