Ce se întîmplă dacă mănînci doar de la fast-food timp de două săptămîni În lume 28 mai 2019, 00:00

Aproape toată lumea știe că mîncarea de la fast-food este cît se poate de procesată și nesănătoasă, dar ce s-ar întîmpla dacă ai mînca doar așa ceva timp de două săptămîni?

Nutriționiștii spun că mîncărurile ultra-procesate – cum ar fi chipsurile, pizza și băuturile ultra-îndulcite – sînt periculoase din prisma conținutului crescut de zahăr și grăsimi. Totuși, nu doar cantitatea bogată de calorii este de vină pentru luarea în greutate în urma consumării acestor produse, conforum unui studiu realizat de US National Institute of Health (NIH).

NIG a analizat 20 de adulți cu vîrsta de 30 de ani au fost puși să mănînce, timp de două săptămîni, fie o dietă formată din mîncăruri ultra-procesate, fie o dietă din alimente neprocesate. Ambele diete presupuneau trei mese pe zi, alături de o gustare. Participanții au avut voie să mănînce oricît de mult doreau.

Mai apoi, dieta lor era schimbată cu cealaltă opțiune pentru alte două săptămîni. Astfel, cercetătorii au descoperit că oamenii care mîncau mîncare ultra-procesată consumau, în medie, cu 500 de calorii mai mult pe zi, prin comparație cu cei care mîncau alimente neprocesate. De asemenea, cei cu o dietă de mîncare ultra-procesată s-au îngrășat cu aproximativ un kilogram.

Cu toate astea, participanții au spus că nu au simțit vreo poftă mai mare pentru mîncărurile ultra-procesate decît pentru cele neprocesate, deși cele din prima categorie îi făceau să consume cu 500 de calorii mai mult pe zi. Acele calorii în plus nici măcar nu erau consumate ca gustări, ci la micul dejun și la cină.

Motivul pentru care mîncărurile ultra-procesate îi fac pe oameni să mănînce cu 500 de calorii mai mult decît ar mînca în mod normal este că oamenii tind să le mănînce mai rapid. Astfel, ei consumă mai multe calorii pe minut, ducînd la un exces înainte să apară senzația de sațietate. În timp, acest lucru duce și la creșteri în greutate.