Ajutorul acordat Ucrainei, blocat la 90 de minute dupa apelul telefonic dintre Trump si Zelenski

Un responsabil al bugetului american a cerut Pentagonului "sa astepte" inainte de a plati un ajutor armatei ucrainene la o ora si jumatate dupa apelul telefonic intre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski.

Infromatia apare intr-un mail, care face parte dintr-o serie de mesaje publicate de Center for Public Integrity, asociatie a unor jurnalisti de investigatie, noteaza AFP, citat de Noi.md.



Donald Trump este vizat de o procedura de destituire, lansata de Camera Reprezentantilor care a votat miercuri punerea lui sub acuzare, pentru ca a conditionat ajutorul in valoare de 400 de milioane de dolari acordat Kievului de o ancheta ucraineana privind unul dintre potentialii sai rivali la prezidentialele din 2020, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden.



Mailul unui responsabil din cadrul Oficiul de Management si Buget (OMB), Michael Duffy, a fost trimis pe 25 iulie 2019 la orele 11:04, la o ora si 31 de minute dupa incheierea convorbirii telefonice dintre Trump si Zelenski.



Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski sa ii ancheteze pe Joseph Biden si fiul sau, arata stenograma conversatiei



"Avand in vedere instructiunile pe care le-am primit si cunoscand intentia administratiei de a examina ajutorul acordat Ucrainei (...), va rog sa asteptati inainte de a plati noile fonduri promise de Departamentul Apararii", a scris el.



"Data fiind natura sensibila a cererii, as aprecia daca ati face-o cunoscuta strict celor care trebuie tinuti la curent", a adaugat el.



Partizanii republicani ai lui Trump din Camera Reprezentantilor, intr-un raport din 2 decembrie, au pledat in favoarea lui Duffy, subliniind ca nu este "neobisnuit" sa fie facute astfel de cereri, potrivit Center for Public Integrity.



Astfel, senatorul republican Ron Johnson a afirmat, duminica, la postul de televiziune ABC, ca publicarea acestui e-mail nu aduce "nimic nou" in dosarul montat impotriva presedintelui.



In schimb, senatorul democrat Chuck Schumer a vazut in acesta o dezvaluire "exploziva". "Daca nu este nimic ilegal in faptul de a retine fondurile, de ce Michael Duffey a vrut ca nimeni sa nu stie ce a facut?", a scris el pe Twitter.



"Daca presedintele este absolut nevinovat si nu ar trebui pus sub acuzare, de ce ii este atat de teama ca oamenii vor spune ce au de spus?", a afirmat la CNN senatorul democrat Amy Klobuchar.



In pofida audierilor sub juramant a 17 membri sau fosti membri ai administratiei sale potrivit carora Trump s-a folosit de functia sa in interes personal, seful statului declara ca este nevinovat, fiind, in opinia sa, victima unei "vanatori de vrajitoare" si a unei "tentative de lovitura de stat".



Donald Trump ar urma sa fie judecat, cel mai probabil in ianuarie, de catre Senat, unde majoritatea republicana a facut deja cunoscut ca il considera nevinovat si nu intentioneaza sa il destituie.