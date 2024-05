A fost găsită chitara lui John Lennon, considerată pierdută de mai bine de jumătate de secol

Chitara cu 12 corzi a lui John Lennon, considerată pierdută de mai bine de jumătate de secol, a fost vîndută la o licitație din SUA. Prețul chitarei a fost de 2,9 milioane de dolari, ceea ce o face cel mai scump instrument muzical asociat cu istoria trupei The Beatles.

Chitara, numită Hootenanny (acest cuvînt englezesc înseamnă „întîlnirea interpreților de muzică folk”) a fost realizată de producătorul bavarez de instrumente muzicale Framus, relatează bbc.

Ea a fost cumpărată de John Lennon în 1964 - și a fost folosită pentru a înregistra mai multe melodii de pe două albume The Beatles lansate în 1965: Help! și Rubber Soul.

Printre altele, Lennon cîntă la ea în timpul interpretării piesei You've Got to Hide Your Love Away din filmul Help! De asemenea, ea poate fi auzită în melodii precum Girl, I've Just Seen a Face și It's Only Love.

În plus, George Harrison a folosit sunetul extrem de distinctiv al acestui instrument cu 12 corzi pentru a înregistra chitara ritmică în piesa Norwegian Wood.

Ulterior, Lennon a dăruit chitara muzicianului scoțian Gordon Waller, membru al popularului diet Peter and Gordon, pentru care el și Paul McCartney au scris cîntece. Waller i-a dat-o managerului său de turnee, care a aruncat instrumentul în pod și a uitat de el.

Mulți ani mai tîrziu chitara a fost descoperită de noii proprietari ai casei managerului de turneu din zona rurală a Marii Britanii. Aceștia și-au dat seama că era un instrument extrem de neobișnuit, i-au stabilit istoria - și l-au scos la licitație.

Experții au crezut că Hootenanny se va vinde cu aproximativ 485.000 - 647.000 de lire sterline, dar prețul real în timpul licitației, care a avut loc la Hard Rock Cafe din New York, a fost mult mai mare.

„Această chitară este importantă nu doar pentru istoria muzicii - ea servește, de asemenea, ca simbol al moștenirii creative a lui John Lennon. Recordul stabilit astăzi la această licitație arată că formația The Beatles și muzica lui John Lennon sînt atemporale și se bucură de o apreciere incontestabilă”, a declarat David Goodman, directorul Julien's Auctions.

Instrumentele muzicale asociate cu istoria trupei The Beatles, cea mai importantă formație din istoria muzicii rock, s-au vîndut cu sume fabuloase și anterior.