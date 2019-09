Revine Tutun CTC în proprietatea statului? Ce spunea Munteanu Economie 7 septembrie 2019, 11:00

Compania „Le Bridge Corporation Limited”, cea care în ianuarie 2019 a privatizat Societatea pe Acțiuni „Tutun CTC”, a anunțat autoritățile că și-ar dori rezilierea contractului și, astfel, „Tutun CTC” ar putea reveni în proprietatea statului.

Informația a fost făcută publică în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova de către deputatul Igor Munteanu, președintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru evaluarea privatizărilor, concesionărilor proprietății publice din perioada 2013 – 2019.

„În ceea ce privește compania Tutun CTC, noi am oprit pentru o clipă investigațiile și lucrul consultanților noștri pentru că am primit o scrisoare din partea proprietarului, „Le Bridge”, care a privatizat Tutun CTC, prin care eram anunțați că această companie ar dori să rezilieze unilateral contractul cu statul, să-și întoarcă banii pe care i-a investit la acea vreme și, în același timp, nu are nicio pretenție față de stat”, a precizat Igor Munteanu.

În urma rezilierii contractului, statul ar urma să restituie companiei „Le Bridge” suma de aproape 168 de milioane de lei. Ulterior, menționează Munteanu, Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice ar urma să găsească o soluție în privința „Tutun CTC”.

Acțiunile statului din S.A. „Tutun-CTC” (90,81%) au fost privatizate de Î.C.S. ”LE BRIDGE CORPORATION LIMITED” S.R.L la 11 ianuarie 2019, suma tranzacției fiind de 167 761 000 lei (mai puțin de 10 milioane de dolari).

Cumpărătorul pachetului de 90,81% din acțiuni, „Le Bridge Corporation Limited” LTD, activează pe teritoriul R. Moldova în diverse domenii: distribuție, operarea magazinelor duty-free și producerea înghețatei.