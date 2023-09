Prețul gazelor, din nou în creștere, în Europa. Care este motivul

Prețul gazelor în Europa la deschiderea ședinței bursiere de vineri a urcat cu 8,4% pe fondul veștilor despre începerea vineri a grevelor la uzinele Chevron LNG din Australia.

Acest lucru este evidențiat de datele bursei londoneze ICE.

Costul contractelor futures pentru luna octombrie la hub-ul TTF din Olanda a urcat la 394 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, adică 35,5 euro pe MWh (pe baza cursului de schimb actual euro/dolar, prețurile de pe ICE sînt prezentate în euro pe MWh).

Anterior, alianța sindicală Offshore, care reunește lucrătorii din industriile de producție și prelucrare a gazelor din Australia, a raportat începerea unei greve a lucrătorilor de la două uzine de GNL ale companiei de petrol și gaze Chevron în dimineața zilei de vineri, 8 septembrie. Acest lucru a avut loc după eșecul negocierilor privind salariile și condițiile de angajare cu conducerea Chevron.

Potrivit Australian Financial Review, cele două uzine de GNL ale Chevron, situate la Gorgon și Wheatstone, în nord-vestul continentului, produc anual aproximativ 24,5 milioane de tone de GNL, mai mult de 5% din capacitatea globală. O oprire completă a acestor instalații timp de două săptămîni ar putea duce la o creștere bruscă a prețului la gaze, a precizat publicația, menționînd că multe țări se bazează pe GNL australian în condițiile în care Rusia reduce livrările de gaze naturale către Europa. Japonia, China și India sînt cei mai mari consumatori de gaze de la uzinele Gorgon și Wheatstone. Salariul mediu al angajaților de la aceste uzine este de 240.000 de dolari australieni (153.000 de dolari) pe an, în timp ce sindicatele cer o majorare la peste 300.000 de dolari australieni (191.000 de dolari) pe an.

Australia se numără printre cei mai mari exportatori de GNL pe piața mondială, alături de Qatar și Statele Unite. Potrivit Departamentului australian al Industriei, ponderea țării în aprovizionarea globală cu acest tip de combustibil a ajuns la 21%. Principalii importatori de GNL australian anul trecut au fost Japonia, China și Coreea de Sud.