Ministrul Economiei, convins că este o idee bună construirea a încă 2 aeroporturi în Moldova

Construcția unui alt aeroport internațional este o idee bună, care va contribui la dezvoltarea economiei țării. Declarația a fost făcută de Ministrul Economiei, Anatol Usatîi, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

Oficialul a precizat că, în condițiile în care sute de mii de moldoveni aleg să călătorească zburînd de la Iași pentru bilete low-cost, haznaua statului are de pierdut.

„Aeroportul urmează să fie fezabil dacă are un flux de pasageri de 100 000 de pasageri pe an. Numai cetățenii țării noastre cu pașapoarte moldovenești care trec în fiecare an prin aeroportul Iași sînt 400 000. Nu vorbim despre aeroport de dragul aeroportului, este o țină pentru dezvoltarea regională. El va provoca creștere economică în toată regiunea. Este o axiomă. Dar de ce nu? Statul nu cheltuie nimic, va veni un investitor privat care va investi”, a spus Usatîi, transmite Noi.md cu referire la Agora.

Șeful Ministerului Economiei este de părere că Aeroportul Internațional Chișinău în viitorul apropiat nu va fi nicidecum un aeroport low-cost: „Taxa aeroportuară este una dintre cele mai înalte din regiune și nu permite să execute zboruri low-cost. Dar de ce lumea pleacă la Iași, București, Kiev, Odesa? Un zbor din Moldova costă 400-500 de euro. De la Iași costă 30-60 de euro. Diferența este foarte mare”.