Gligor: Guvernul ar trebui să anuleze plățile de la buget pentru banii furați din rezervele Băncii Naționale

Activistul civil, avocatul Ștefan Gligor, consideră că menţinerea veniturilor la bugetul de stat este posibilă şi fără a afecta mediul de afaceri și industria turismului din Moldova, relatează eNews.

În opinia sa, Guvernul ar trebui să anuleze plățile de la buget pentru banii furați din rezervele Băncii Naționale, care este de aproximativ 1 miliard de lei pe an.„Guvernul se așteaptă să încaseze un miliard de lei suplimentar la buget, de aceea anulează puținele înlesniri fiscale care au fost adoptate anul trecut. Am o idee mult mai bună cum să găsească miliardul de lei necesar, fără a face rău lucrătorilor, HORECA, turism care abia respiră și, în sfîrșit, economiei și bugetului – să anuleze plățile de la bugetul de stat pentru deturnarea miliardului din rezervele BNM, aici fiind vorba despre aproape un miliard de lei pe an. La urma urmelor, ACUM a promis acest lucru înainte de campania electorală și în timpul campaniei electorale.Nu trebuie să fii un geniu în materie fiscală pentru a înțelege că creșterea pe care şi-o dorește Guvernul va reduce în final veniturile bugetare. Pentru că cetățenii sînt mai deștepți decît aparatul de stat. O creștere a impozitelor va duce inevitabil la o scădere a numărului de operațiuni economice, a intrării și a mișcării de capital. Mai simplu spus, oamenii, în primul rînd cei bogați și cu iniţiativă, vor continua să călătorească în alte țări pentru a scoate bani din țară, ca să nu mai vorbim de oamenii de rînd. Drept urmare, baza de impozitare va continua să scadă, forța de muncă va continua să plece, iar Guvernul nostru va rămîne cu tichetele alimentare și cîteva sute de turiști pe an, care nu înțeleg de ce o cameră de hotel din Chișinău costă la fel ca la Viena sau Berlin”, a scris expertul în postarea sa pe Facebook.În concluzie, Ștefan Gligor a cerut Guvernului Republicii Moldova să facă statul un partener pentru cetățeni și antreprenori, precum și să învețe cum să negocieze cu FMI.