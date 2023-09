SUA pierde primul loc în topul exportatorilor mondiali de porumb

Fermierii americani au dominat piața internațională de porumb de mai bine de 50 de ani, exportînd cel mai mult porumb. Cu toate acestea, anul acesta, Brazilia a preluat conducerea.

Potrivit USDA, în sezonul 2023/24, Statele Unite vor reprezenta aproximativ 23% din exporturile globale de porumb, ceea ce este semnificativ mai mic decît Brazilia (aproape 32%). De asemenea, se consideră că Brazilia este la acest moment liderul în suprafață pentru sezonul 2023/24, care a început la 1 septembrie. Singura dată cînd SUA a mai pierdut primul lor a fost în 2013, din cauza unei secete devastatoare.

În ultimul deceniu, SUA și-au pierdut, de asemenea, primul loc în exportul de boabe de soia și grîu. Soia a fost pe primul loc, iar Brazilia a preluat conducerea în 2013. În 2014, SUA și-au pierdut, de asemenea, dominația în exporturile de grîu, deoarece UE și apoi Rusia au început să înlocuiască fermierii americani pe piața mondială, anunță agrointel.ro , citat de

În același timp, modernizarea rutelor logistice din Brazilia și slăbiciunea monedei braziliene au oferit țării un avantaj la export în sezonul 2022/23.

„Ne-am confruntat cu unele provocări pe piața globală în acest an”, a declarat Krista Swanson, economist șef al Asociației Naționale a Cultivatorilor de Porumb. „Este greu să concurezi cînd prețul pieței din Brazilia a fost cu 75 de cenți un bushel mai mic decît în ​​Statele Unite în mai și iunie”.

Brazilia, cu clima sa mai caldă, recoltează și două culturi de porumb pe an în loc de una, oferindu-i un avantaj competitiv față de SUA. Chiar dacă sectorul de porumb din SUA își recîștigă poziția de lider în export în termen de un an sau doi pe termen scurt, avînd în vedere toate obstacolele pe care le are pe piața mondială în comparație cu Brazilia, este puțin probabil să-și recapete liderul pe termen lung, potrivit publicației Bloomberg.

În același timp, Brazilia a intrat pe piața de porumb din China. Abia în iulie, China a cumpărat peste 900.000 de tone de porumb brazilian.