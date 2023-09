Membra trupei ABBA, Agnetha Faltskog, a lansat o nouă piesă

Agnetha Faltskog, membră a legendarei trupe suedeze ABBA, și-a reluat cariera solo cu un nou single. Ideea de a relansa discul a venit pe neașteptate. Cîntăreața lucra la album împreună cu compozitorul și producătorul Jorgen Elofsson.

Potrivit interpretei, piesa, numită Where Do We Go From Here, este o versiune reinterpretată a albumului ei din 2013 - "A".

Vorbind despre cum a apărut ideea, artista a recunoscut că acest lucru s-a întîmplat brusc, adăugînd că vrea să facă în așa fel, încît discul lansat anterior să răsune în totalitate diferit.

"Acum cîțiva ani am auzit la radio una dintre melodiile de pe ultimul meu album "A". Am o mulțime de amintiri plăcute despre crearea acestui album, așa că nu m-am putut abține să nu zâmbesc: timpul zboară încet... Deodată mi-a venit ideea: cum ar suna albumul dacă l-am fi făcut astăzi...? Nu am încetat să mă gîndesc la acest lucru. Am luat legătura cu producătorii albumului "A" din 2013: "Ce ați zice, băieți, despre o regîndire a albumului "A" și crearea unei versiuni complet noi a acestuia?". Le-a plăcut această idee! "Haideți să încercăm!". După un timp am auzit prima melodie refăcută și trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult! Suna atît de proaspăt și modern, chiar mai bine decît îmi imaginam! Am numit albumul „A+” și, ca o cireașă de pe tort, am înregistrat și o melodie nou-nouță! Și acesta va fi primul lucru pe care îl veți auzi de la mine. Acum abia aștept să aud ce părere aveți voi despre asta! Sper să vă placă la fel de mult cum mi-a plăcut mie!", a spus vedeta.