Longevitatea începe de la picioare

Potrivit anticilor, bătrînețea nu începe cu ridurile de pe față, ci cu durerea din picioare și se ridică mai sus. Prin urmare, în Est, o mare atenție este acordată picioarelor, iar secretul tinereții constă în întărirea picioarelor.

Majoritatea oamenilor, atît din țara noastră, cît și de peste hotare, suferă de dureri și umflături ale picioarelor. Cum să-i ajutăm? Cum să întărim picioarele? În aceasta vă va ajuta complexul "Qigong pentru longevitate și picioare". Acest complex este deosebit de util pentru cei care au o activitate sedentară, precum și pentru cei care au dureri de șale, de coloană, rinichi.Elixirul vieții: îl va ridica pe picioare chiar și pe cel mai grav pacientCum să încetinim îmbătrînirea - secretul muscularPotrivit anticilor, bătrînețea nu începe cu ridurile de pe față, ci cu durerea din picioare și se ridică mai sus. Prin urmare, în Est, o mare atenție este acordată picioarelor, iar secretul tinereții constă în întărirea picioarelor. Durerea de picioare vorbește despre îmbătrînirea timpurie. În Est se spune: "La copac aveți grijă de rădăcini, iar la om de picioare".Starea picioarelor noastre este determinată în mare măsură de sănătatea rinichilor, deoarece prin meridianele rinichilor se deplasează spre picioare energia chi. Anticii au numit rinichii "poarta vieții". În rinichi se află un stoc de energie chi obținut la naștere, chi ereditar. În cercul U-Sin sînt conectați cu oasele corpului nostru. Nu sănătatea rinichilor depinde nu numai puterea noastră, circulația sîngelui în picioare, dar și starea măduvei osoase, sănătatea coloanei vertebrale lombare, a intestinului gros și a organelor pelviene, precum și energia sexuală a omului.Să vedem acum exercițiile de bază ale qigong-ului pentru întărirea picioarelor.Nucile întoarce tinerețea!Organismului omului începe a îmbătrîni de la picioareRespirația daoistăAcest exercițiu se face stînd pe podea sau pe un scaun. Puneți-vă palmele una peste alta (la femei palma stîngă se află desubt, la bărbați - dreapta). Puneți palmele pe partea inferioară a abdomenului. Respirați liniștit. Cînd inspirați, trageți și burta, imaginîndu-vă că inspirați energia apei și umpleți abdomenul inferior cu ea. La expirare împingeți burta înainte. Repetați exercițiul de trei-cinci ori.Cînd faceți acest exercițiu, ar trebui să simțiți căldură în partea inferioară a abdomenului. Dacă simțiți frigul sau greutate în stomac, înseamnă că există încălcări a activității centrului energetic. Continuați să practicați, treptat aceste sentimente vor trece și va apărea sentimentul de căldură. Nu trebuie să vă grăbiți și să vă încordați.În Est se spune: "Nu trageți floarea de mugur pentru ca ea să crească mai repede, de altfel o vom rupe, săsați-o să crească singură"."Menținerea căldurii în partea inferioară a abdomenului" este una dintre secretele longevității și sănătății picioarelor și rinichilor.Masaj lombarSperanţa de viaţă a crescut spectaculos în ultimul secolDupă ce am respirat bine cu burta, să ne masăm spatele. Masăm șalele cu palmele în mișcări circulare de-a lungul întregului spate. Apoi, masăm zona rinichilor și a cozii. Finisăm frecarea spatelui inferior cu articulațiile degetelor strîns în pumn. Facem mișcări în sus și în jos, la stînga și la dreapta. Repetăm de cinci - nouă ori fiecare mișcare.Aceste mișcări vor ajuta la întărirea rinichilor, a colonului, a coloanei vertebrale lombare și la distribuirea energiei chi în partea inferioară a corpului.Masînd spatele inferior, ne amintim de cuvintele strămoșilor: "Partea inferioară a spatelui controleaza toate tranzițiile din corp. Conduce cu toate schimbările. Păstrează legătura dintre partea de sus și de jos".Masajul picioarelorDupă masajul lombar este bine să masați picioarele. Dacă nu aveți mult timp pentru acest masaj, treceți peste acest pas și treceți la următoarea mișcare "Pași neobișnuiți".Ne imaginăm că luăm în palmă apă și spălăm picioarele pe rînd. Masăm piciorul drept. Îl punem pe vîrful degetelor și masăm centrul talpei. Anume aici se află cel mai important punct energetic, care are legătură cu rinichii. Anticii îl numesc "izvorul bătătorit", "inima piciorului".Apoi puneți piciorul pe călcîi și masați din nou palpa și degetele.Nu uitați să vă imaginați că energia bolnavă se scurge de pe degetele de la picioare în pămînt.După ce am terminat masajul piciorului drept, trecem la piciorul stîng. Repetați fiecare mișcare pînă la șapte ori.Masajul lombar și a picioarelor poate fi, de asemenea, realizat cu energia reală a apei, de exemplu, în timp ce faceți duș.Pași neobișnuițiAcest exercițiu poate fi efectuat dimineața, dar mai ales în timpul activității meridianului rinichilor, între orele 17 și 19. Contribuie la o mai bună circulație a sîngelui în picioare și cap, întărește rinichii, normalizează tensiunea arterială și chiar înlătură umflarea picioarelor.Luați o poziție confortabilă pe scaun și bateți ușor cu tălpile de podea unul cîte unul sau în cuncomitent în această ordine: cu degetele, cu călcîiele, cu toată talpa. Repetați de șapte ori fiecare mișcare. Faceți acest lucru pînă cînd tălpile se vor încălzi.Șarpele care se strînge ca o mingeRidică-te drept, cu brațele întinse, cu picioarele al nivelul umărilor. Puneți palmele pe genunchi și începeți încet să le rotiți cu o amplitudine mare: spre interior, spre exterior, spre stînga și spre dreapta.Exercițiile vor ajuta la întărirea picioarelor, articulațiilor și rinichilor.Qigong plimbarePentru a întări rinichii și picioarele sînt utile plimbările la aer curat. În timpul mersului, atrageți atenția la picioare dacă presiunea este normală și înaltă. La presiunea scăzută, concentrați-vă pe partea superioară a corpului.Atinge cu degetele cerul și pămîntulLuați poziția de bază. Plasați palmele, pline imaginar cu apă, în zona renală (partea inferioară a spatelui). Așteptați cîteva secunde, încălzind rinichii cu palmele, astfel încît picioarele să se întindă mai bine.În timp ce inspirați, stați în vîrful degetelor și întindeți-vă în sus, spre cer. La expirare, coborîți pe tălpi, întindeți degetele spre sol, așezați-vă puțin.Aceste întinderi vor ajuta la întărirea mușchilor, a oaselor, a vaselor de sînge, a coloanei vertebrale, a picioarelor, umple corpul cu energiile cerului și pămîntului.DesculţDansul valurilor măriiDansul liber, în care mîinile se mișcă asemeni valurilor mării, va ajuta la întărirea elementului primar al apei în corp, rinichi, picioare și forței interioare, iar imaginea undelor marine va fi un bun profesor în stăpînirea mișcărilor qigong, va contribui la distribuirea armonioasă a energiei în corp și în jurul acestuia, va consolida energia protectoare chi.Luați poziția de bază. Imaginați-vă că mîinile voastre sînt asemeni valurilor mării, care se vor ridica și lăsa ușor, pe rînd sau simultan, simulînd mișcarea undelor marine. Corpul urmează mișcarea mîinilor. Inspirația vă ajută să ridicați mîinile, iar expirarea - să le lăsați în jos.La sfîrșitul dansului, țineți palmele suprapuse una peste alta și plasați-le pentru cîteva secunde în centrul abdomenului inferior.Întărirea rinichilor, a picioarelor și a spatelui inferior este deosebit de utilă iarna. Este necesar să-și întărească rinichii cei care s-au ierna, rinichii lor fiind slabi. Nu uitați că rinichii iubesc căldura, înveliți-i iarna și veți primi drept recunoștință un mers ușor.