Ed Sheeran a cîntat la chitară în sala de judecată

Distribuie Ed Sheeran a interpretat progresia de acorduri a piesei sale de succes „Thinking Out Loud” și a cîntat în boxa martorilor la tribunalul federal din Manhattan, joi, în timpul unui proces în care se discută dacă a copiat piesa „Let’s Get it On” al lui Marvin Gaye, scrie The Guardian.

Mărturisind în calitate de prim martor în propria apărare în fața unei săli de judecată pline, cîntărețul și compozitorul britanic a descris procesul prin care a scris cîntecul, în 2014, la scurt timp după ce a început o nouă relație romantică și după moartea bunicului său.

„Mă inspir din multe lucruri din viața mea și din familie”, a spus Sheeran, precizînd că piesa a fost inspirată de dragostea pe care a văzut-o la bunicii săi.

Tînărul de 32 de ani a fost dat în judecată de moștenitorii compozitorului Ed Townsend, coautorul lui Gaye la piesa din 1973. Moștenitorii lui Townsend cer o parte din profiturile obținute din „Thinking Out Loud”, spunînd că progresia sincopată a acordurilor a fost copiată din „Let‘s Get It On”. Sheeran a depus joi mărturie timp de aproape o oră, explicînd cum prietena și colaboratoarea sa, Amy Wadge, a început să cînte aceste acorduri cînd era la el acasă. În Anglia, și cum au colaborat la versuri.

El a cîntat fraza „I‘m singing out now”, pe care a spus că a cîntat-o în timpul sesiunii de compunere a cîntecului cu Wadge. Sheeran a spus că fraza suna similar cu „Im thinking out loud”, care a devenit în cele din urmă titlul. Townsend a murit în 2003, iar Marvin Gaye a murit în 1984.

Procesul urmează să se reia luni.