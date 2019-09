Cum te ajută înotul în apă rece să scapi de boli și de stres

Înotul în apă rece este foarte sănătos. În piscină, lac sau la mare, adesea în timpul iernii, este cel mai indicat, pentru că acestea sînt locurile în care apa are temperatura potrivită pentru o cură de sănătate.

Beneficii ale înotului în apă rece

Chiar dacă ți se pare cel puțin absurd și imposibil să înoți iarna, specialiștii sugerează că apa cu o temperatură sub 5 grade este ideală pentru sănătate. Poate nu te așteptai, dar înotul în apă rece te scapă de boli și de stresul de zi cu zi.Efectele înotului în apă rece asupra sistemului imunitar au fost studiate îndelung. Apa rece ajută la creșterea numărului de celule albe din sînge, pentru că organismul este forțat să reacționeze la condițiile în schimbare. Astfel, în timp, sistemul imunitar se întărește, iar organismul are o mai mare putere de a se feri de afecțiuni. Foarte mulți dintre cei care participă la concursuri de înot în apă rece sînt rareori bolnavi.Înotul în apă rece stimulează circulația sîngelui, ajutînd astfel la încălzirea extremităților. În scurt timp vei renunța să te mai plîngi de mîini și picioare reci sau de frig. Specialiștii recomandă înotul în apă rece în special bătrînilor.În timpul înotului în apă rece, inima trebuie să pompeze mai repede sîngele, iar corpul trebuie să depună mai mult efort pentru a-și păstra temperatura optimă. Astfel, se ard mult mai multe calorii decît în timpul înotului în condiții obișnuite. Nu este o coincidentă faptul că înotătorii sînt în general mai slabi.Stresul, problema universală a omului modern, afectează considerabil calitatea vieții. Dacă te simți epuizată, înotul în apă rece este soluția optimă. Te menține în formă și îți conferă energie. Uită de stres, apăsare și epuizare fizică și psihică înotînd măcar o dată pe lună în apă mai rece decît ești obișnuită!Da! O mulțime de persoane cu depresie severă sînt îndemnate să încerce terapia prin înot în apă rece. În timpul înotului, endorfinele, responsabile cu inducerea rezistenței la durere, se eliberează de două mai mult decît în mod normal și ajută la diminuarea durerii psihice, prin instalarea unei forme de durere fizică.În plus, te poți aștepta la un nivel mai bun de rezistență, capacitate mai mare de concentrare, mai multă energie și somn mai odihnitor. Doar asigură-te că înotul rece vine la pachet cu o dietă echilibrată și că nu suferi de afecțiuni cardiace. Cele mai sigure locuri pentru înotul în apă rece sînt piscinele supravegheate, bazinele de înot care beneficiază de un îndrumător și spațiile medicale special amenajate.