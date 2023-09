5 obiceiuri zilnice care te stresează

Nu doar job-ul poate fi o adevarata sursa de stres. Exista multe alte lucru pe care le faci zilnic si despre care nu ai nicio idee ca te streseaza. Spre exemplu apropierea vacantei/concediului te poate stresa, insa aceasta situatie ar putea fi determinata de o usoara predispozitie spre anxietate. Iata si alte lucruri care iti pot da o stare de spirit proasta si pe care devin stresante.

1. Stai in canapea in loc sa faci miscare

Potrivit unor studii realizate pe cobai, animalele care faceau miscare raspundeau mai bine factorilor stresati la care era supusi. Creierul este, potrivit acestor studii, mai pregatit sa gestioneze stresul daca corpul este activ fizic. Exercitiile fizice regulate te ajuta sa scapi de stres. Si, in acelasi timp, vei arata mai bine.

2. Respiri superficial

Respiratia rapida este raspunsul natural la factorii stresanti, insa doar in cazul in care dai nas in nas cu un leu sau un tigru. Gaseste un exercitiu pentru respiratie pe care sa il folosesti data viitoare cand vei realiza ca esti cuprins de ingrijorare.

3. Incerci sa infrunti factorii stresanti

Este un efort de laudat, insa este mult mai bine daca incerci sa eviti ceea ce te deranjeaza. Nu-ti plac aglomeratiile? Atunci nu merge la cumparaturi in supermarket sambata dupa amiaza. La fel de bine este sa incerci sa eviti persoanele care nu iti plac si nici nu trebuie sa te simti vinovat pentru ca faci asta.

4. Privesti time-managementul mai degraba ca pe un scop decat ca pe o realitate

Daca te simti coplesit de sarcinile pe care le ai de facut zi de zi, vezi cat timp iti ia fiecare in parte. Printr-o planificare a zilei si priorizarea obiectivelor te poate ajuta sa ai un mai bun time management si, prin urmare, sa simti ca detii controlul in propria viata.

5. Ai indeplinit un obiectiv major

...insa, dintr-un anumit motiv, simti ca nu te poti relaxa. Specialistii te sfatuiesc sa incerci sa ajuti alte persoane. Cu alte cuvine fii un om mai bun si s-ar putea sa te simti mult mai bine.