Esti lipsit de energie? 6 solutii pentru a-ti recapata vigoarea

Oboseala cronica poate fi cauzata de un numar mare de factori de la cei fizici si psihologici pana la cei emotionali. In vreme ce unii dintre cei contribuie in mod direct asupra oboselii cronice, altii au influenta mai putin evidenta. Prin urmare, este important sa fie studiati acesti factori, mai putin vizibili, astfel incat oboseala cronica sa fie depasita.

Ti s-a intamplat vreodata sa te simti atat de obosit incat chiar si datul jos din pat sa para o fapta de vitejie? Cand, indiferent de numarul cestilor de cafea golite esti tot lipsit de energie? Si cand, dupa o noapte de somn, a doua zi te simti ca si cum n-ai fi inchis ochii? Oare ce cauzeaza aceasta oboseala cronica de care pare ca nu poti scapa in ciuda tuturor eforturilor depuse?

Oboseala cronica este un semn ca organismul nu mai functioneaza eficient – iar asta poate afecta insasi calitatea vietii tale. Tocmai de aceea este important sa intelegi cauzele si sa gasesti cea mai buna solutie astfel incat problema sa fie rezolvata.

1. Somn insuficient

Deprivarea de somn este unul dintre cele mai comune cauze pentru oboseala cronica. Un somn insuficient inseamna ca organismul nu poate sa se recupereze dupa efortul mare din timpul zilei. Prin urmare functionarea organismului va fi compromisa si lipsa de energie va fi resimtita alaturi de dureri de cap, ochi obositi, iritabilitate etc.

Solutia: Dormi cel putin 7-8 ore pe noapte. Asa corpul si mintea se vor recupera si vor combate starea de oboseala.

2. Probleme de sanatate

Starea de oboseala poate indica unele probleme de sanatate precum depresia, tulburari de somn, obezitate, artrita, infectii bacteriene etc.

Solutia: Daca oboseala dureaza de mai multa vreme este important sa mergi la doctor pentru un diagnostic corect si pentru o prescriptie corespunzatoare.

3. Dezechilibru hormonal

Este o problema intalnita in special la femei in diferite perioade a vietilor lor. Exista cateva situatii in care se modifica nivelul hormonal, iar printre acestea se pot enumera menstruatia, sarcina, menopauza etc. Toti acesti factori pot conduce la complicatii de sanatate si la o lipsa de energie si de conditie fizica.

Solutia: Asigura-te ca stii exact cauza pentru care te simti lipsita de energie. Daca este o problema mai grava doctorul va sti exact ce tratamentul corespunzator. Si obezitatea poate fi un factor destabilizator pentru echilibrul hormonal. In acest caz, o dieta corespunzatoare si un program de exercitii fizice pot rezolva problema.

4. Depresia

Despresia este descrisa ca o stare constanta de tristete si negativitate, dominata de sentimente de letargie si oboseala. Desi depresia nu cauzeaza o durere fizica, aduce o persoana la pamant si-i afecteaza toate activitatile zilnice.

Solutia: Cel mai adesea, depresia este cauzata de un incident specific de genul pierderii cuiva drag, o despartire sau alte pierderi. Alteori, motivul nu este deloc clar pentru care o persoana este in depresie. Insa, este importanta determinarea cauzei pentru gasirea unei solutii. Daca problema se acutizeaza si afecteaza tot ceea ce facu, ar trebui sa mergi la un specialist care sa-ti prescrie cel mai bun tratament, in functie de severitatea depresiei.

5. Stresul

Stresul conduce la sentimente de anxietate, grija si nervozitate. Poate fi cauzat de orice este fizic – precum surmenajul sau din cauza problemelor financiare sau a unui job foarte solicitant etc. Toate aceste cauze pot duce la o scadere a nivelului energetic si la eliberarea unor toxine in organism. Aceste toxine afecteaza sanatatea si conduc la oboseala mentala ceea ce genereaza o lipsa de energie.

Solutia: Confruntarea cauzelor care determina stresul este cea mai buna metoda de a scapa de efect. Mai poti lua unele medicamente pentru a combate stresul, dupa ce ai vorbit cu un specialist, sau sa te implici in activitati antistres.

6. Dieta neechilibrata

O dieta necorespunzatoate duce la deficiente care au ca efect scaderea energiei. Multe persoane care au o dieta fada sufera din acest punct de vedere pentru ca alimentatia are efecte asupra modului de functionare a organismului, a metabolismului sau si a altor factori care duc la o scadere a nivelului energetic.

Solutia: O dieta echilibrata furnizeaza corpului toti nutrientii esentiali pentru mentinerea unei sanatati infloritoare. Printr-o alimentatie corespunzatoare corpul nu se confrunta cu deficiente care pot duce la diverse afectiuni. Dietele necorespunzatoare pot duce la probleme de sanatate si la scaderea energiei organismului. Consulta un nutritionist care sa-ti creioneze un plan dietetic corespunzator, care sa te ajute sa scapi si de kilogramele nedorite. In acelasi timp, asigura-te ca iei suplimente de vitamine si minerale care sa-ti sporeasca energia.

Este foarte important sa incluzi exercitiile fizice precum si unele forme de recreere in rutina ta zilnica impreuna cu o dieta echilibrata pentru a nu te mai confrunta cu oboseala cronica.