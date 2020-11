Cum pot fi utilizate frunzele uscate

Frunzele care cad toamna din copaci sunt foarte valoroase pentru gradina dumneavoastra deoarece ele contin de doua ori mai multe minerale decat alte ingrasaminte, cum ar fi balegarul, transmite provincial.md.

De exemplu, o frunza de artar are mai mult de 5 procente minerale, in timp ce acele de pin contin calciu, magneziu, nitrogen, fosfor si alte elemente intr-un procent de 2,5 din greutatea lor. Acest lucru se explica prin faptul ca majoritatea copacilor au radacini adanci, iar asta le permite sa absoarba minerale mai usor; o mare parte din acele minerale se duce in frunze. De fapt, aceste daruri multicolore care cad din copaci sunt foarte valoroase pentru cantitatile mari de materie organica pe care le contin si care pot imbunatati structura pamantului. Ele ajuta la aerisirea solurilor argiloase, previn uscarea rapida a solurilor nisipoase, absorb apa de ploaie controleaza evaporarea.

Unii oameni se plang ca nu stiu cum sa obtina compost din frunze. Facem o gramada din frunzele din gradina, spun ei, dar fara nici un rezultat. Aceasta este una din plangerile des auzite.

Sunt doua lucruri de care trebuie sa va ocupati pentru ca sa transformati cu succes frunzele in compost:

1. Adaugati nitrogen peste frunze. Nitrogenul este elementul care face sa cresasca temperatura in interiorul gramezii de frunze. Balegarul este cea mai buna sursa de nitrogen pe care il puteti folosi si un amestec de 5 parti frunze la 1 parte balegar va face ca acestea sa se descompuna mai repede. Daca nu aveti balegar utilizati alte surse de nitrogen.

2. Taiati sau rupeti frunzele, acest lucru va garanta succesul.

Gramada de frunze pe care vreti sa o transformati in compost poate avea orice forma si dimensiune, dar majoritatea oamenilor prefera forme dreptunghiulare, pentru ca sunt mai usor de manevrat. Este o idee buna sa asezati materialul in straturi:

– incepeti cu un strat de frunze rupte sau sfasiate, gros de 15 cm.

– adaugati apoi un strat de 5 cm de material organic cu nivel de nitrogen mai mare decat cel al frunzelor. Puteti alege ceva din lista urmatoare: balegar, gunoi, iarba verde sau corzi de vita de vie din gradina. Mai puteti adauga si materiale cu nivel scazut de nitrogen, cum ar fi: rumegus, paie, stiuleti de porumb sau iarba uscata.

Gramada trebuie sa fie umeda, dar nu sa musteasca de apa. Nu uitati sa intoarceti cu o furca frunzele cam la 3 saptamani sau mai devreme, daca vreti. Daca amestecati straturile de frunze si materiale organice de 3-4 ori pana primavara tarziu, veti avea o cantitate buna de compost potrivita pentru plantarile de sezon.

Puteti obtine compost si in 14 zile, daca respectati pasii urmatori:

1. Rupeti sau sfasiati frunzele.

2. Amestecati 4 parti frunze cu 1 parte balegar sau alte materiale cu supliment de nitrogen.

3. Intoarceti gramada la 3 zile. Nu este dificil, pentru ca frunzele sunt rupte, deci compostul este usor.

Si inca un sfat: puteti acoperi gramada de compost cu o folie de plastic – tine de cald si impiedica uscarea sau udarea excesiva.